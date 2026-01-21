Ето колко пари може да загуби синът на Бекъм, след като се дистанцира от фамилията

Бруклин Бекъм твърди, че родителите му са се опитали да провалят брака му

Бруклин Бекъм рискува да загуби между 1 и 2 милиона паунда годишно от рекламни и имиджови договори, след като се дистанцира от прочутата си фамилия. Това твърдят експерти, цитирани от британското издание The Sun.

26-годишният Бруклин отказва да се помири със семейството си след месеци на напрежение и публични обвинения. По информация на запознати, той дори обмисля да се откаже от фамилното си име – ход, който може да се окаже изключително скъп в професионален план.

Макар личното му състояние да не е пряко обвързано със семейното богатство, оценявано на около 500 милиона паунда, кариерата му досега е била тясно свързана с името Бекъм. Според специалисти именно фамилният престиж е отварял врати към големи рекламни кампании, договори с луксозни марки и доходоносни партньорства.

По оценки от бранша, Бруклин разполага с около 7,5 милиона паунда, натрупани основно чрез социалните мрежи и ролята му на бранд посланик. Въпреки това експертите са категорични, че без семейния имидж стойността му за големите компании може значително да спадне.

Луксозните и утвърдени марки – в сферата на модата, часовниците и автомобилите – търсят стабилност, престиж и позитивна публична репутация. Семейните появи, съвместните кампании и негласната подкрепа от родителите са били ключов елемент от този имидж. При разрив тези предимства изчезват.

Според анализаторите, ако марките трябва да изберат представител от фамилията, е възможно да се насочат към друг от синовете на популярната двойка, вместо към Бруклин. В социалните мрежи вече се забелязва и негативна реакция – част от публиката го възприема като „разглезен“.

Ако тенденцията се запази, загубите за Бруклин могат да достигнат между 10 и 20 милиона паунда в рамките на следващото десетилетие. В такъв сценарий той ще бъде принуден да разчита основно на инфлуенсърски договори, а бизнесът му с люти сосове ще трябва да се доказва самостоятелно, без фамилна подкрепа.

Междувременно самият Бруклин отправи тежки обвинения към семейството си, заявявайки, че всичко в дома им е подчинено на публичния имидж и търговските интереси.

„Моето семейство поставя рекламата и публичната изява над всичко. Фамилната марка винаги е била на първо място“, написа той.

