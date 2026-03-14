Предбрачен договор и чехли: Какви подаръци ще получат тази година номинираните за "Оскар"?

Номинираните за наградите "Оскар" и тази година няма да си тръгнат с празни ръце, независимо дали ще спечелят престижната статуетка. По традиция те получават специална подаръчна торба, известна като "Everyone Wins", пълна с луксозни подаръци и преживявания. През 2026 г. стойността на всяка от тези торби достига приблизително 350 000 долара.

Подаръчните пакети се подготвят от маркетинговата компания Distinctive Assets от Лос Анджелис, която за 24-та поредна година организира инициативата. Торбите се раздават на номинираните актьори и режисьори като своеобразен жест на признание за участието им в престижната церемония.

Сред известните личности, които най-вероятно ще получат луксозните подаръци, са Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Майкъл Б. Джордан, Джеси Бъкли, Джейкъб Елорди, Теяна Тейлър, Клои Жао, Пол Томас Андерсън и Райън Куглър, както и други номинирани в основните категории.

Съдържанието на тазгодишната подаръчна торба е разнообразно и впечатляващо. Сред най-скъпите подаръци са престой в луксозна частна вила в Коста Рика с личен готвач, шофьор и консиерж, както и ексклузивен престой в арктическа вила в Лапландия, където гостите могат да наблюдават Северното сияние.

Освен пътувания, пакетът включва и редица уелнес програми и козметични процедури. Сред тях са седемдневен уелнес ретрийт в Южна Калифорния, десетдневна програма за възстановяване в луксозен курорт в Шри Ланка, както и различни процедури за лице, масажи и луксозни продукти за грижа за кожата.

Някои от подаръците са по-нестандартни. Например номинираните могат да получат персонализиран предбрачен договор, изготвен от адвокат по разводи на знаменитости. В пакета има още луксозни продукти с канабис, дизайнерски куфари, позлатен крипто портфейл, лимитирана писалка "Movie Star", както и специални чехли, създадени да намаляват умората и болките в краката.

98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 16 март, когато ще станат ясни и тазгодишните победители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN