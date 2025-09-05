1 USD
Свят Повечето германци се пенсионират по-рано – само 40% стигат до пенсионна възраст

Повечето германци се пенсионират по-рано – само 40% стигат до пенсионна възраст

bTV Бизнес екип

До 2031 г. възрастта за пенсиониране в Германия ще бъде повишена до 67 години

Само 40% от германците, които са се пенсионирали миналата година, са работили до навършване на пенсионната възраст от 66 години, предаде ДПА, като се позова на официални данни. 

Почти 1 милион души са получили пенсия за първи път през 2024 г., показва статистика на германската пенсионна осигурителна система. 40% от тях са били навършили 66 години, а около 60% са се пенсионирали по-рано.

В Германия работещите, които са внасяли своите осигуровки в продължение на най-малко 35 години, имат право да се пенсионират на 63 години, но така губят 0,3 процентни пункта от пенсията си за всеки месец до достигане на възрастовата граница. Около 20% от „дългосрочно осигурените лица“ са се съгласили на такъв вариант през 2024 г.

Хората, които имат 45 години осигурителен стаж, имат възможност да се пенсионират предсрочно на 64 години и да получават пенсия в пълен размер.

Около 65 хиляди души със специални потребности са се пенсионирали по-рано през 2024 г, но ще получават пенсия в пълен размер

В годишния си доклад германската пенсионна система посочва, че средната възраст, от която хората в страната са започвали да получават пенсия, е била 64 години и 7 месеца през 2024 г., което е увеличение спрямо 62 години и 3 месеца през 2000 г.  

Планирано е възрастта за пенсиониране в Германия да бъде повишена до 2031 г. до 67 години, припомни БТА.

Управляващата коалиция, водена от християндемократите на канцлера Фридрих Мерц, предвижда да стимулира хората да работят по-дълго, като целта е да се въведе „активна пенсия“. До 2 хиляди евро от заплатата на всеки, който продължи да работи след навършване на законово установената пенсионна възраст, няма да бъдат облагани с данъци, съгласно плановете на правителството, посочва ДПА.

