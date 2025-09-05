Делото срещу митата на Тръмп може да струва на бизнеса в САЩ над 200 млрд. долара

Администрацията може да бъде принудена да прекрати действието на митата и дори да върне събраните средства

През втория си мандат Доналд Тръмп често използва Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), за да наложи мита в размер до 145% за внос от Китай, Индия и Бразилия. Федералният апелативен съд във Вашингтон отсъди, че използването на тези извънредни правомощия е било неправомерно и противозаконно, предава CNN.

Срокът за влизане в сила на решението е 14 октомври, като междувременно Тръмп настоява за бързо обжалване пред Върховния съд – опит да удържи тарифната си политика жива. „Ако вземат грешно решение, това би било опустошение за страната ни“, предупреди той. Но ако Върховният съд откаже да разгледа случая, администрацията може да бъде принудена да прекрати действието на митата и дори да върне събраните средства.

Потенциалното възстановяване на митата може да предизвика искания за връщане на суми, които фирмите са платили през последните години – над 210 милиарда долара. Адвокатите в сферата на международната търговия вече получават запитвания от клиенти относно механизмите за възстановяване, въпреки че все още няма окончателен ред за прилагането му.

Три възможности се очертават. Първата е правителството да възстанови средствата на всички засегнати фирми, втората - само на страните по конкретните дела или чрез нов административен процес, в който компаниите трябва да подадат специални искания за възстановяване.

Макар бизнесът да гледа с надежда на възможността да възстанови част от загубите си, ефектът върху икономиката би могъл да бъде негативен. Доходите от митата, акумулирани в държавния бюджет, са позволили на правителството да намали нуждата от заемане. Ако тези средства трябва да се върнат, това ще създаде бюджетен дефицит, който ще бъде покрит чрез нови емисии държавни облигации. А това може да повиши доходността по облигациите и да оскъпи заемите в цялата икономика.

