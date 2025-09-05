1 USD
1.67926 BGN
Петрол
66.46 $/барел
Bitcoin
$111,668.0
Последвайте ни
1 USD
1.67926 BGN
Петрол
66.46 $/барел
Bitcoin
$111,668.0
БГ Бизнес Ефектът от митата на САЩ за намаления износ на България се оценява на 626,9 млн. евро

Ефектът от митата на САЩ за намаления износ на България се оценява на 626,9 млн. евро

bTV Бизнес екип

Изявлението между ЕС и САЩ от август предвижда 15% мита върху повечето европейски стоки

Очакваният общ ефект от новите мита, наложени от САЩ, може да доведе до спад в износа на български стоки на стойност около 626,9 млн. евро. Това представлява около 1,46% от общия износ на страната. Данните бяха изнесени от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на депутатски въпрос относно въздействието върху България във връзка с поетите ангажименти от ЕС по новото търговско споразумение със САЩ, предава БТА. 

Снимка: iStock

Министерството на икономиката вече провежда проучване сред засегнатите компании с цел анализ на текущата ситуация, потенциалните пазарни перспективи и позиционирането на българските продукти спрямо конкуренцията в САЩ. На база на тези данни ще бъдат предприети конкретни мерки за подкрепа на засегнатите български фирми. Съвместно изявление между ЕС и САЩ, публикувано през август, предвижда 15% мита върху повечето европейски стоки, включително специални ставки за автомобилния сектор.

Колко ще загуби българската икономика от митата на Тръмп?

Заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов заяви, че се очаква спад на износа за САЩ с около 32,8%, което съответства на приблизително 1,5% от целия български износ. Според разчетите, негативното отражение върху БВП ще бъде около 0,35%. Среднопретегленото мито върху засегнатите стоки се оценява на 12,5%. В анализа е взет предвид целият износ на България за САЩ за 2024 г., както и ефектът върху търговския баланс между двете държави.

По думите на министър Дилов, делът на износа към САЩ представлява около 3,3% от общия износ на България и 7% от този към трети страни. Макар прекият ефект да изглежда ограничен, има сериозни рискове от косвени загуби, тъй като значителна част от българския износ е под формата на междинни стоки, използвани от други държави в техния износ за САЩ. Само 29 стоки са изнасяни постоянно в последните 3 години, което показва висока фрагментация и нестабилност на търговията.

След срещата с Путин: Тръмп отлага митата за страните, които купуват руска енергия

Оценката на ефекта от митата е базирана на данни на Международния търговски център и включва три сценария - пълна загуба на износ, частична загуба на база еластичност на търсенето и загуба, изчислена спрямо пазарната концентрация. Според новите мита, влезли в сила на 7 август, около 85% от износа за САЩ ще бъде засегнат, което се равнява на 1,2 млрд. евро. Непрекият ефект се оценява чрез анализ на междинния износ и влиянието върху партньорски държави, които влагат български компоненти в своите продукти, предназначени за американския пазар.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата