Ефектът от митата на САЩ за намаления износ на България се оценява на 626,9 млн. евро

Очакваният общ ефект от новите мита, наложени от САЩ, може да доведе до спад в износа на български стоки на стойност около 626,9 млн. евро. Това представлява около 1,46% от общия износ на страната. Данните бяха изнесени от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на депутатски въпрос относно въздействието върху България във връзка с поетите ангажименти от ЕС по новото търговско споразумение със САЩ, предава БТА.

Министерството на икономиката вече провежда проучване сред засегнатите компании с цел анализ на текущата ситуация, потенциалните пазарни перспективи и позиционирането на българските продукти спрямо конкуренцията в САЩ. На база на тези данни ще бъдат предприети конкретни мерки за подкрепа на засегнатите български фирми. Съвместно изявление между ЕС и САЩ, публикувано през август, предвижда 15% мита върху повечето европейски стоки, включително специални ставки за автомобилния сектор.

Заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов заяви, че се очаква спад на износа за САЩ с около 32,8%, което съответства на приблизително 1,5% от целия български износ. Според разчетите, негативното отражение върху БВП ще бъде около 0,35%. Среднопретегленото мито върху засегнатите стоки се оценява на 12,5%. В анализа е взет предвид целият износ на България за САЩ за 2024 г., както и ефектът върху търговския баланс между двете държави.

По думите на министър Дилов, делът на износа към САЩ представлява около 3,3% от общия износ на България и 7% от този към трети страни. Макар прекият ефект да изглежда ограничен, има сериозни рискове от косвени загуби, тъй като значителна част от българския износ е под формата на междинни стоки, използвани от други държави в техния износ за САЩ. Само 29 стоки са изнасяни постоянно в последните 3 години, което показва висока фрагментация и нестабилност на търговията.

Оценката на ефекта от митата е базирана на данни на Международния търговски център и включва три сценария - пълна загуба на износ, частична загуба на база еластичност на търсенето и загуба, изчислена спрямо пазарната концентрация. Според новите мита, влезли в сила на 7 август, около 85% от износа за САЩ ще бъде засегнат, което се равнява на 1,2 млрд. евро. Непрекият ефект се оценява чрез анализ на междинния износ и влиянието върху партньорски държави, които влагат български компоненти в своите продукти, предназначени за американския пазар.

