Йордания показва пътя: жените като ключ към икономическия растеж в Близкия изток

Правителствата в региона са категорични, че реформи и премахването на социални бариери могат да отключат неизползван потенциал за икономиката

В най-новия си регионален доклад Световната банка посочва Йордания като една от малкото държави в Близкия изток, които активно се опитват да преодолеят дълбокия разрив между икономическия растеж и ниското участие на жените на трудовия пазар. Според анализа “Jobs and Women: Untapped Potential and Unrealized Growth”, страната продължава да отбелязва умерено икономическо възстановяване – БВП се очаква да нарасне от 2.5% през 2024 г. до 2.6% през 2025 г., стимулиран от индустрията и туризма. Но напредъкът остава непълен: половината от продуктивния ѝ потенциал остава неизползван.

Йордания е сочена като пример не само заради икономическите си политики, а и заради усилията да интегрира повече жени в политиката и управлението. Реформите, насочени към премахване на нормативните и социалните бариери, са определени като решаващи за устойчивия растеж.

Образовани, но извън пазара

Снимка: iStock

Докладът подчертава, че жените в Йордания са сред най-добре образованите в региона, но остават с едно от най-ниските нива на участие в работната сила. Много от тях се насочват към държавния сектор заради стабилността, което допълнително отслабва ролята на частния сектор като двигател на иновации и заетост.

Световната банка предупреждава, че ако тази тенденция се обърне, Йордания може да увеличи БВП на глава от населението с 20–30% – най-високият потенциален ефект сред страните от Близкия изток и Северна Африка.

Социални норми спират напредъка

Анализът отбелязва, че социалните норми и остарели възприятия продължават да ограничават икономическата активност на жените, дори и сред високообразованите групи. Правните пропуски в защитата срещу дискриминация и тормоз, липсата на достъпна детска грижа и недостатъчният обществен транспорт задълбочават т.нар. „капан на ниското участие“.

Този модел блокира търсенето на женски труд, насърчава стереотипите и ограничава развитието на частния сектор.

Мароко и други държави остават назад

Снимка: iStock

В отделен доклад Световната банка предоставя и задълбочен анализ за ситуацията в Мароко. Мароко е посочена като държава, в която ниската заетост, слабият растеж на работните места и спадът в участието на жените блокират усилията за повишаване на жизнения стандарт. Дългогодишната суша допълнително свива селските възможности, а безработицата сред младите остава висока.

Регионалният модел се повтаря – Египет, Иран и Йордания споделят сходни препятствия: образовани жени, но ограничени възможности и липса на модерни, гъвкави работни практики.

Саудитска Арабия е изведена като бързо трансформиращ се пример – женското участие там скача от 20% до 34% в рамките на десетилетие вследствие на целенасочени законодателни и институционални промени.

Какви са необходимите стъпки

Снимка: iStock

Световната банка подчертава, че решението изисква интегриран подход. Реформи в защита на равноправното заплащане, въвеждането на безопасен и достъпен обществен транспорт, гъвкави работни модели и масово разширяване на услугите за детска грижа са определени като критични.

Инвестициите в конкуренция между частни и държавни компании могат да намалят дискриминационните практики, а стимулирането на жени в управленски роли носи „ефект на умножение“ върху цялата икономика.

Докладът завършва категорично: регионът вече не може да си позволява да оставя половината от талантите си неизползвани. В епоха на демографски промени и икономическо забавяне, активното включване на жените е определено като ключов инструмент за растеж, стабилност и устойчивост.

Ливанският пример

На този фон Ливан също поставя акцент върху ролята на жените. На конференцията “Women on the Front Lines”, която се проведе преди няколко дни, премиерът Наваф Салaм призова за по-силно политическо присъствие на жените, подчертавайки, че те заемат едва 6.3% от парламентарните места при глобална средна стойност от 26%. Той определи женското участие като ключово условие за възстановяването на държавността.

Салам настоя за възраждане на предложението за квота от една трета жени в партийните листи и призова ливанските жени да участват активно в предстоящите избори.

