Йордания показва пътя: жените като ключ към икономическия растеж в Близкия изток

Правителствата в региона са категорични, че реформи и премахването на социални бариери могат да отключат неизползван потенциал за икономиката
В най-новия си регионален доклад Световната банка посочва Йордания като една от малкото държави в Близкия изток, които активно се опитват да преодолеят дълбокия разрив между икономическия растеж и ниското участие на жените на трудовия пазар. Според анализа “Jobs and Women: Untapped Potential and Unrealized Growth”, страната продължава да отбелязва умерено икономическо възстановяване – БВП се очаква да нарасне от 2.5% през 2024 г. до 2.6% през 2025 г., стимулиран от индустрията и туризма. Но напредъкът остава непълен: половината от продуктивния ѝ потенциал остава неизползван.
Йордания е сочена като пример не само заради икономическите си политики, а и заради усилията да интегрира повече жени в политиката и управлението. Реформите, насочени към премахване на нормативните и социалните бариери, са определени като решаващи за устойчивия растеж.
Докладът подчертава, че жените в Йордания са сред най-добре образованите в региона, но остават с едно от най-ниските нива на участие в работната сила. Много от тях се насочват към държавния сектор заради стабилността, което допълнително отслабва ролята на частния сектор като двигател на иновации и заетост.
Световната банка предупреждава, че ако тази тенденция се обърне, Йордания може да увеличи БВП на глава от населението с 20–30% – най-високият потенциален ефект сред страните от Близкия изток и Северна Африка.
Анализът отбелязва, че социалните норми и остарели възприятия продължават да ограничават икономическата активност на жените, дори и сред високообразованите групи. Правните пропуски в защитата срещу дискриминация и тормоз, липсата на достъпна детска грижа и недостатъчният обществен транспорт задълбочават т.нар. „капан на ниското участие“.
Този модел блокира търсенето на женски труд, насърчава стереотипите и ограничава развитието на частния сектор.
В отделен доклад Световната банка предоставя и задълбочен анализ за ситуацията в Мароко. Мароко е посочена като държава, в която ниската заетост, слабият растеж на работните места и спадът в участието на жените блокират усилията за повишаване на жизнения стандарт. Дългогодишната суша допълнително свива селските възможности, а безработицата сред младите остава висока.
Регионалният модел се повтаря – Египет, Иран и Йордания споделят сходни препятствия: образовани жени, но ограничени възможности и липса на модерни, гъвкави работни практики.
Саудитска Арабия е изведена като бързо трансформиращ се пример – женското участие там скача от 20% до 34% в рамките на десетилетие вследствие на целенасочени законодателни и институционални промени.
Световната банка подчертава, че решението изисква интегриран подход. Реформи в защита на равноправното заплащане, въвеждането на безопасен и достъпен обществен транспорт, гъвкави работни модели и масово разширяване на услугите за детска грижа са определени като критични.
Инвестициите в конкуренция между частни и държавни компании могат да намалят дискриминационните практики, а стимулирането на жени в управленски роли носи „ефект на умножение“ върху цялата икономика.
Докладът завършва категорично: регионът вече не може да си позволява да оставя половината от талантите си неизползвани. В епоха на демографски промени и икономическо забавяне, активното включване на жените е определено като ключов инструмент за растеж, стабилност и устойчивост.
На този фон Ливан също поставя акцент върху ролята на жените. На конференцията “Women on the Front Lines”, която се проведе преди няколко дни, премиерът Наваф Салaм призова за по-силно политическо присъствие на жените, подчертавайки, че те заемат едва 6.3% от парламентарните места при глобална средна стойност от 26%. Той определи женското участие като ключово условие за възстановяването на държавността.
Салам настоя за възраждане на предложението за квота от една трета жени в партийните листи и призова ливанските жени да участват активно в предстоящите избори.
