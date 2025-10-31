Равен труд, неравна заплата: 90% от анкетирани жени искат публичност на заплатите

Защо е важно да има прозрачност?

Майчинството често те превръща в супергерой, който трябва да балансира между своята кариера, личен живот и родителство. Проучване на фондацията „Мама има работа“, което анкетира 335 жени в трудоспособна възраст, живеещи в България и с деца под 18 години, показва, че почти всички анкетирани дами искат публичност на своите заплати.

Равенство и неравенство във възнагражденията

Снимка: Istock.com

Огромното мнозинство от респондентките (88,7%) смятат, че е редно кандидатстващите за определена позиция и работещите да разполагат с достъп до информация за възнагражденията. Против са 5,7% и също толкова не са сигурни.

Показателно е обаче, че работодателите на близо 2/3 от респондентките не предоставят публична информация за заплатите, в сравнение с едва 18%, които предоставят. Малко над 1/3 (33,5%) отговарят, че липсва публична информация, но според тях няма разлика, а почти толкова (31,7%) – че няма информация, но според тях мъжете получават повече. Само една респондентка предполага, че колежките ѝ са по-добре платени от мъжете. 12% разполагат с такива данни и знаят, че на работното им място няма разлика, а 6% са видели черно на бяло, че колегите им маже получават по-високо възнаграждение.

Кой взима повече пари – мъжте или жените?

Снимка: Istock.com

Заплатите на жените в България продължават да изостават спрямо тези на мъжете. През 2022 г. средното почасово възнаграждение на жените е с 12,6% по-ниско от това на мъжете, показват последните данни за различиeто в заплащането по пол на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голяма е разликата в заплащането в секторите "Финансови и застрахователни дейности" - 30,2%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 24%, "Преработваща промишленост" - 22,8% и "Култура, спорт и развлечения" – 20,8%.

„За една и съща длъжност жена, работеща във фирмата, с повече опит като цяло, получава по-ниска заплата от мъж, назначен току що, без образование и почти никакъв предходен опит.“, коментира една от анкетираните жени.

Разликата в заплащането на жените и мъжете намалява през годините, но равното възнаграждение за един и същи труд все още не е реалност за работещите жени и мъже.

