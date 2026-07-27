Новият облик на Ориент Експрес: Не влак, а луксозна яхта за ултрабогатите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
БНБ отчете 21% ръст на кредитите за домакинствата през юни
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Колко струва четиридневен круиз?
Ветроходната яхта Orient Express Corinthian вече е била забелязана на филмовия фестивал в Кан и Гран При на Формула 1 в Монако.
Orient Express, съвместна собственост на хотелската верига Accor и луксозния конгломерат LVMH, се стреми да привлече нов клас милиардери, които да плават по Френската и Италианската Ривиера с първата си голяма луксозна платноходка, наречена Corinthian, съобщава Reuters
Собствениците целят да възродят туристическата марка от 19-ти век, известна с луксозните си пътувания с влак на дълги разстояния, с две яхти, първата от които беше представена наскоро, портфолио от луксозни хотели и нов влак в стил арт деко, който все още не е разкрит пред обществеността.
Accor очаква Orient Express да бъде подпомогнат от нов пул от милиардери, създаден от бума на изкуствения интелект, особено в Съединените щати, за да пробие на пазара на луксозни преживявания, заяви главният изпълнителен директор на Accor Себастиен Базин пред Reuters.
Луксозните преживявания все повече заместват търсенето на луксозни стоки. Очаква се разходите за луксозни преживявания да нараснат с 9 до 11 процента тази година, което значително надминава прогнозата за растеж от 1 до 4 процента за луксозни стоки - чанти, часовници и др. - според проучване на консултантската фирма Bain. Все повече така наречени лица с ултрависока нетна стойност използват частни самолети, яхти и все по-често посещават събития като състезания от Формула 1.
„Когато хората са много богати и имат седем къщи, 12 коли и 17 часа работен ден, те все още имат списък с неща, които искат да направят, преди да умрат. Не е толкова важно за тях да имат 18-ия час“, казва Базин.
Accor и LVMH имат опции да изкупят дела на партньора си през следващите години. Нито една от компаниите не е разкрила стойността на Orient Express, но тя се оценява на около 1 милиард евро.
Според Reuters, LVMH би било по-вероятно да купи дела на Accor. Последната е подложена на натиск от акционерите да увеличи печалбите си, тъй като хотелският ѝ бизнес, като Ibis и Novotel, е в застой от години. За LVMH, която генерира 10 пъти повече приходи от продажби от партньора си и разполага с голям бюджет за финансиране на придобивания, подобен ход би имал повече смисъл и предвид променящите се потребителски тенденции, тъй като би добавила стълб от луксозни преживявания към добре познатите си марки луксозни стоки, като чанти Louis Vuitton, шампанско Moet и коняк Hennessy.
Първата яхта Orient Express вече е хвърлила котва близо до престижни събития като филмовия фестивал в Кан и състезанието от Формула 1 в Монако, където милиардери идват, за да покажат социалния си статус.
За четиридневен круиз цените на апартаментите на яхтата започват от около 25 000 евро. Най-скъпите апартаменти тип „пентхаус“ на видно място показват марките на LVMH, от козметиката Guerlain до бутилките Hennessy.
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Обвинението е, че е използван т.нар. метод „дестилация“ на данни
Инициативата има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса