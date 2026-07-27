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Свят Новият облик на Ориент Експрес: Не влак, а луксозна яхта за ултрабогатите

Новият облик на Ориент Експрес: Не влак, а луксозна яхта за ултрабогатите

Свят

bTV Бизнес екип

Колко струва четиридневен круиз?

Ветроходната яхта Orient Express Corinthian вече е била забелязана на филмовия фестивал в Кан и Гран При на Формула 1 в Монако.

Orient Express, съвместна собственост на хотелската верига Accor и луксозния конгломерат LVMH, се стреми да привлече нов клас милиардери, които да плават по Френската и Италианската Ривиера с първата си голяма луксозна платноходка, наречена Corinthian, съобщава Reuters

Собствениците целят да възродят туристическата марка от 19-ти век, известна с луксозните си пътувания с влак на дълги разстояния, с две яхти, първата от които беше представена наскоро, портфолио от луксозни хотели и нов влак в стил арт деко, който все още не е разкрит пред обществеността.

Снимка: Orient Express

Accor очаква Orient Express да бъде подпомогнат от нов пул от милиардери, създаден от бума на изкуствения интелект, особено в Съединените щати, за да пробие на пазара на луксозни преживявания, заяви главният изпълнителен директор на Accor Себастиен Базин пред Reuters.

Снимка: Orient Express

Луксозните преживявания все повече заместват търсенето на луксозни стоки. Очаква се разходите за луксозни преживявания да нараснат с 9 до 11 процента тази година, което значително надминава прогнозата за растеж от 1 до 4 процента за луксозни стоки - чанти, часовници и др. - според проучване на консултантската фирма Bain. Все повече така наречени лица с ултрависока нетна стойност използват частни самолети, яхти и все по-често посещават събития като състезания от Формула 1.

„Когато хората са много богати и имат седем къщи, 12 коли и 17 часа работен ден, те все още имат списък с неща, които искат да направят, преди да умрат. Не е толкова важно за тях да имат 18-ия час“, казва Базин.

Опция за взаимно изкупуване

Снимка: Orient Express

Accor и LVMH имат опции да изкупят дела на партньора си през следващите години. Нито една от компаниите не е разкрила стойността на Orient Express, но тя се оценява на около 1 милиард евро.

Според Reuters, LVMH би било по-вероятно да купи дела на Accor. Последната е подложена на натиск от акционерите да увеличи печалбите си, тъй като хотелският ѝ бизнес, като Ibis и Novotel, е в застой от години. За LVMH, която генерира 10 пъти повече приходи от продажби от партньора си и разполага с голям бюджет за финансиране на придобивания, подобен ход би имал повече смисъл и предвид променящите се потребителски тенденции, тъй като би добавила стълб от луксозни преживявания към добре познатите си марки луксозни стоки, като чанти Louis Vuitton, шампанско Moet и коняк Hennessy.

Първата яхта Orient Express вече е хвърлила котва близо до престижни събития като филмовия фестивал в Кан и състезанието от Формула 1 в Монако, където милиардери идват, за да покажат социалния си статус.

За четиридневен круиз цените на апартаментите на яхтата започват от около 25 000 евро. Най-скъпите апартаменти тип „пентхаус“ на видно място показват марките на LVMH, от козметиката Guerlain до бутилките Hennessy.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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