Apple Maps снима улиците на 28 града в България - ето кои

Снимките ще са до 17 юни 2026 година

Apple събира изображения с цел да подобри своята услуга „Карти“ и алгоритмите за размазване на чувствителни елементи, като използва обработени данни и за усъвършенстване на други свои продукти и услуги. Компанията извършва наземни проучвания по целия свят чрез специални превозни средства, за да събира данни за подобряване на Apple Maps и функцията „Look Around“.

При тези обиколки се използва оборудване, монтирано върху автомобилите, както и устройства като iPhone и iPad, разположени вътре в тях. От време на време Apple се връща на вече посетени места, за да актуализира информацията и да поддържа картите максимално точни и актуални. Освен това компанията използва и преносими системи в пешеходни зони, включително места в София, където автомобилите не могат да достигнат.

Част от тези пешеходни проучвания се извършват със специална раница, която събира данни, използвани директно в Apple Maps и функцията „Look Around“. В други случаи се използват iPhone, iPad или подобни устройства, за да се събира информация, която подобрява картографските данни.

Apple подчертава, че защитава личната неприкосновеност по време на тези процеси. Например, лицата и регистрационните номера на автомобилите се размазват в изображенията, публикувани в „Look Around“. Потребителите могат да се свържат с компанията, ако имат въпроси или искат да бъде премахната или замъглена определена информация, като лице, регистрационен номер или дори собствен имот.

Освен за подобряване на Apple Maps и алгоритмите за разпознаване и размазване на изображения, събраните данни се използват и за развитието на други продукти и услуги на Apple. Това включва обучение на модели, свързани с обработка, разпознаване и подобряване на изображения и визуални системи.

Според обявената информация, Apple ще извършва картографиране в множество български региони в периода март–юни 2026 г. В Софийска област проучванията ще се провеждат с пешеходна раница между 30 март и 8 май 2026 г. След това, от 15 май до 17 юни 2026 г., с автомобили ще бъдат обхванати редица области, включително Благоевград, Бургас, Добрич, Габрово, Хасково, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Варна, Велико Търново, Видин, Враца и Ямбол.