В тези балкански градове доматите са по-скъпи от месото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
БНБ отчете 21% ръст на кредитите за домакинствата през юни
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Доматите са поскъпнали значително
Цените на доматите на хърватските пазари достигат рекордни нива, а производителите обясняват ръста с нарастващи производствени разходи, пише N1 Загреб. В някои градове килограм се продава за 10 евро, по-скъпо от килограм свинско, а на места дори телешко, пише медията.
На пазара Долац в Загреб килограм био домати струва до 7 евро. Зеленчукопроизводителят Сенад Хуич от Доня Зелина посочва, че първо предлагат на клиентите дегустация, а след това им показват сертификата на био производителя.
В Задар предлагането е малко по-скромно, но цените са по-ниски, се посочва. Продавачи казват, че доматите сега се продават за две до три евро за килограм, докато преди са били 4,5 евро. Той добавя, че цената на семената, торовете и всички други производствени разходи са се повишили.
Доматите са поскъпнали значително през последните четири години. През 2022 г. килограм е струвал средно 2,19 евро, докато днес е 3,14 евро.
Още по-голям ръст е отчетен при чери доматите , чиято средна цена се е повишила от 3,51 на 5,13 евро за килограм. Това означава, че обикновените домати са поскъпнали с около 43 процента, а чери доматите с около 46 процента. Най-високите цени са в Дубровник, Пожега, Пула и Загреб. В тези градове килограм домати достига седем евро, докато чери доматите струват до 10 евро за килограм.
Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро
Обвинението е, че е използван т.нар. метод „дестилация“ на данни
Инициативата има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса