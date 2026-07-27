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Свят В тези балкански градове доматите са по-скъпи от месото

В тези балкански градове доматите са по-скъпи от месото

Свят

bTV Бизнес екип

Доматите са поскъпнали значително

Цените на доматите на хърватските пазари достигат рекордни нива, а производителите обясняват ръста с нарастващи производствени разходи, пише N1 Загреб. В някои градове килограм се продава за 10 евро, по-скъпо от килограм свинско, а на места дори телешко, пише медията.

На пазара Долац в Загреб килограм био домати струва до 7 евро. Зеленчукопроизводителят Сенад Хуич от Доня Зелина посочва, че първо предлагат на клиентите дегустация, а след това им показват сертификата на био производителя.

В Задар предлагането е малко по-скромно, но цените са по-ниски, се посочва. Продавачи казват, че доматите сега се продават за две до три евро за килограм, докато преди са били 4,5 евро. Той добавя, че цената на семената, торовете и всички други производствени разходи са се повишили.

Доматите са поскъпнали значително през последните четири години. През 2022 г. килограм е струвал средно 2,19 евро, докато днес е 3,14 евро.

Какви са цените на доматите в момента?

Чери домат

Снимка: iStock

Още по-голям ръст е отчетен при чери доматите , чиято средна цена се е повишила от 3,51 на 5,13 евро за килограм. Това означава, че обикновените домати са поскъпнали с около 43 процента, а чери доматите с около 46 процента. Най-високите цени са в Дубровник, Пожега, Пула и Загреб. В тези градове килограм домати достига седем евро, докато чери доматите струват до 10 евро за килограм.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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