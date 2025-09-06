Porsche изпадна от германския борсов индекс DAX

Индексът се смята за основен барометър за състоянието на германската икономика

Базираният в Щутгарт производител на спортни автомобили Porsche ще бъде изваден от основния борсов индекс DAX, съобщи дъщерното дружество на Deutsche Börse – ISS Stoxx.

Мястото на Porsche ще заеме онлайн платформата Scout24 SE, като промяната влиза в сила на 22 септември.

Индексът DAX следи представянето на 40-те най-големи компании, листнати на борсата във Франкфурт, и се смята за основен барометър за състоянието на германската икономика. За да бъдат включени, компаниите трябва да отговарят на определени изисквания за качество и рентабилност.

Porsche, част от групата Volkswagen, излезе на борсата през септември 2022 г. в едно от най-големите IPO-та в историята на Германия и само няколко месеца по-късно беше включена в DAX. Акциите стартираха на цена от 82,50 евро и достигнаха близо 120 евро, но на 4 септември вече се търгуваха под 45 евро – спад с 33% за последната година.

Главният изпълнителен директор Оливер Блуме заяви пред Frankfurter Allgemeine Zeitung, че „DAX губи една от най-ценните германски компании“ и обеща, че Porsche скоро ще се върне в индекса, предаде Euronews.

Въпреки пазарната капитализация от близо 20,4 млрд. евро, производителят беше силно засегнат от американските мита върху автомобилния внос и слабия интерес към електромобили, което принуди компанията да се откаже от плановете си за собствено производство на батерии, пише БГНЕС. Освен това вече са въведени мерки за съкращаване на разходите, включително съкращения на персонал.

„С новия курс на Porsche имаме ясна амбиция да се върнем в DAX възможно най-скоро“, подчерта Блуме.

