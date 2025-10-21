Индия въвежда нови задължителни изисквания за пътуващите - ето какви

Това се отнася за всички новопристигащи, без изключениe

Ако планирате скоро пътуване до Индия, имайте предвид, че влизането в страната вече е свързано с нови изисквания за пристигащите. Властите подчертават, че с въвеждането на нова система се цели по-лесен и бърз процес на влизане, като основната цел е съкращаване на времето, прекарано на имиграционните гишета на летищата, предава Euronews.

Снимка: iStock

Всички чуждестранни граждани, включително туристи, бизнес пътници, студенти, участници в конференции и хора, пристигащи за медицински цели, трябва задължително да попълнят електронна форма с лична информация преди влизането си в страната. Това се отнася за всички новопристигащи, без изключение.

От 1 октомври Индия преминава към нова система, при която пътниците са длъжни да използват дигитален формуляр за електронна карта за пристигане. Новият процес заменя предишната практика, при която картите за слизане се попълваха на ръка – обикновено по време на полета или веднага след кацане, в зоната за имиграционен контрол.

Според официална информация от Индийското бюро по имиграция, целта на дигитализацията е да улесни преминаването през имиграционните проверки и да направи преживяването по-удобно за пътуващите. Самата електронна карта трябва да бъде подадена чрез специално разработен онлайн портал, като това трябва да се случи в рамките на 72 часа преди пристигането в Индия.

Снимка: iStock

В електронния формуляр пътниците трябва да въведат лични данни и информация, свързана с пътуването им – като номер на паспорт, националност, цел на посещението (например туризъм, бизнес, лечение или обучение), адрес на пребиваване в Индия, планирана продължителност на престоя, както и информация за държави, които са били посетени в последните шест дни. Добрата новина е, че не се изисква качване на документи – след изпращане на формуляра, пътниците ще получат имейл с потвърждение.

Според властите, електронното копие на картата е напълно достатъчно за проверките на летището, но се препоръчва да се носи и разпечатана версия – за всеки случай. Трябва да се отбележи, че индийските граждани, както и притежателите на OCI карти (за чуждестранни индийски граждани), не са длъжни да попълват електронната карта за пристигане. Независимо от новата процедура, всички чуждестранни пътници все още се нуждаят от валидна индийска виза, която може да бъде заявена и онлайн чрез системата за електронна виза.

