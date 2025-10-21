1 USD
Свят Най-бързият влак в света достигна скорост от 453 км/ч

Най-бързият влак в света достигна скорост от 453 км/ч

bTV Бизнес екип

CR450 ще измине 600 000 километра без инциденти, преди да започне да превозва пътници

Най-бързият високоскоростен влак в света – CR450 – започна серия от предварителни тестове по високоскоростната железопътна линия в Китай, като достигна впечатляващата скорост от 453 км/ч.

CR450 е проектиран да развива максимална скорост до 450 км/ч при тестове и до 400 км/ч по време на редовна експлоатация. В момента влакът се тества по линията, която свързва източния град Шанхай със западния Чънду, съобщава Science and Technology Daily.

Влакът ускорява от нулева скорост до 350 км/ч за едва 4 минути и 40 секунди. В сравнение с предшественика си CR400, CR450 има по-дълъг и по-елегантен нос, а теглото му е намалено с 50 тона, което намалява въздушното съпротивление с 22%. В момента CR400 Fuxing се движи с максимална скорост от 350 км/ч.

CR450 ще измине 600 000 километра без инциденти, преди да започне да превозва пътници.

