Популярна туристическа дестинация близо до България въвежда туристически данък

Целта е популяризиране на града като туристическа дестинация

Властите в Букурещ одобриха въвеждането на туристически данък, който ще влезе в сила от следващата година и се очаква да донесе близо 3 млн. евро годишно, предаде Euronews. Пътуващите до румънската столица през 2026 г. ще трябва да плащат новата такса, въпреки нарастващото недоволство от страна на хотелиерския бранш.

В началото на месеца Общинският съвет на Букурещ публикува проект за специална такса, предназначена да подпомогне популяризирането на града като туристическа дестинация. Само четири дни по-късно – във вторник, 23 декември – мярката беше приета, което породи опасения, че липсва „конкретен план“ за начина, по който събраните средства ще бъдат използвани.

Според общинските власти данъкът, който цели да генерира около 15 млн. румънски леи годишно (приблизително 2,9 млн. евро), ще помогне на Букурещ да се утвърди като туристическа дестинация. Засега обаче не са представени подробности как точно ще се осъществява тази реклама.

От следващата година всеки турист, отседнал в място за настаняване в Букурещ, ще заплаща по 10 румънски леи (около 2 евро) на нощ. За разлика от практиката в много други градове, размерът на таксата няма да зависи от цената на нощувката.

Събирането на налога ще се извършва от местата за настаняване, онлайн платформи за резервации като Airbnb и Booking.com, както и от туристически агенции.

Според местни медии неспазването на новите изисквания може да доведе до глоби в размер до 1 500 леи (около 294 евро) за физически лица и до 4 000 леи (около 785 евро) за фирми.

Мярката предизвика сериозни критики. Федерацията на румънската хотелиерска индустрия предупреди, че новият данък може да се отрази негативно на туризма в Букурещ, който напоследък отчита ръст на посетителите, включително заради популярни атракции като станалия известен в TikTok спа комплекс.

От бранша посочват, че макар популяризирането на Букурещ да е важно, законодателството е било прието прибързано и „по непрозрачен начин“, което крие риск градът да остане скъпа, но слабо рекламирана фискална цел.

„Туризмът се нуждае от партньорство, а не от административни импровизации“, допълват от федерацията.

