Задължени ли са търговците да приемат евробанкноти от 200 или 500 евро?

Повече от месец еврото е новата валута в България

Съществуват две серии евробанкноти. Първата включва купюри от 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €, а втората – от 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €. И двете серии са законно платежно средство и следва да бъдат приемани при извършване на плащания, предава БНТ.

Съгласно чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, евробанкнотите имат статут на законно платежно средство, което означава, че трябва да бъдат приемани по пълната им номинална стойност при наличие на задължение за плащане. От Българска народна банка уточняват, че търговец няма право да отказва плащане в брой с евробанкноти, освен ако предварително не е договорен друг начин на разплащане между страните.

Според Препоръка на Европейска комисия от 22 март 2010 г., която разглежда обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите, приемането на евробанкноти при разплащания на дребно следва да бъде правило. Това се отнася и за банкнотите с по-висок номинал от 200 € и 500 €.

Отклонение от този принцип е допустимо само при наличие на обективни причини, съобразени с т.нар. принцип на добросъвестност. Такъв отказ може да бъде оправдан, ако търговецът не разполага с достатъчно средства, за да върне ресто, или ако стойността на представената банкнота е явно несъразмерна спрямо дължимата сума. Не е допустимо обаче търговците предварително и без конкретна причина да отказват плащания в брой с определен номинал евробанкноти.

