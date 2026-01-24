Популярна европейска дестинация въвежда такси и ограничения за туристите

Целта е опазване на околната среда

Популярната туристическа дестинация Мадейра въвежда нови правила за достъпа до туристическите си пътеки, предаде Euronews. Властите увеличават таксите за посетителите и ограничават броя на хората по най-натоварените маршрути, за да опазят природата и да намалят натиска върху околната среда.

От 1 януари 2025 г. всички посетители, които не живеят на острова и са над 12 години, трябва да плащат такса за преминаване по над 30 официални туристически пътеки. Първоначално таксата беше 3 евро, но вече е увеличена на 4,50 евро. Ако маршрутът се посещава с туроператор, цената остава 3 евро на човек.

Освен това туристите трябва предварително да си запазят час за тръгване по пътеките. Влизането е позволено само в определен 30-минутен период, а броят на хората е ограничен. Записването става онлайн. Местните жители и децата под 12 години не плащат, но също трябва да се регистрират.

Според местните власти това ще помогне туристите да се разпределят по-равномерно през деня и ще намали струпванията. Хората, които тръгнат по пътеките без платена такса, могат да бъдат глобени до 50 евро.

Властите съобщиха още, че един от най-известните маршрути на острова — между върховете Пико до Ариейро и Пико Руиво — ще бъде отворен отново през април 2026 г., след като беше затворен заради пожари. За него ще се плаща повече заради по-скъпата поддръжка.

Парите от таксите ще се използват за поддръжка и почистване на пътеките и за опазване на природата.

