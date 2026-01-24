BGN → EUR
Свят Популярна европейска дестинация въвежда такси и ограничения за туристите

Популярна европейска дестинация въвежда такси и ограничения за туристите

Свят

bTV Бизнес екип

Целта е опазване на околната среда

Популярната туристическа дестинация Мадейра въвежда нови правила за достъпа до туристическите си пътеки, предаде Euronews. Властите увеличават таксите за посетителите и ограничават броя на хората по най-натоварените маршрути, за да опазят природата и да намалят натиска върху околната среда.

От 1 януари 2025 г. всички посетители, които не живеят на острова и са над 12 години, трябва да плащат такса за преминаване по над 30 официални туристически пътеки. Първоначално таксата беше 3 евро, но вече е увеличена на 4,50 евро. Ако маршрутът се посещава с туроператор, цената остава 3 евро на човек.

Освен това туристите трябва предварително да си запазят час за тръгване по пътеките. Влизането е позволено само в определен 30-минутен период, а броят на хората е ограничен. Записването става онлайн. Местните жители и децата под 12 години не плащат, но също трябва да се регистрират.

Район „Студентски“ пусна онлайн справка за изоставени автомобили

Според местните власти това ще помогне туристите да се разпределят по-равномерно през деня и ще намали струпванията. Хората, които тръгнат по пътеките без платена такса, могат да бъдат глобени до 50 евро.

Завод в Бургас ще произвежда опаковки за световното по футбол

Властите съобщиха още, че един от най-известните маршрути на острова — между върховете Пико до Ариейро и Пико Руиво — ще бъде отворен отново през април 2026 г., след като беше затворен заради пожари. За него ще се плаща повече заради по-скъпата поддръжка.

Парите от таксите ще се използват за поддръжка и почистване на пътеките и за опазване на природата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

