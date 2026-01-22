Завод в Бургас ще произвежда опаковки за световното по футбол

Общият размер на инвестицията възлиза на 11 млн. евро.

Нов инвеститор отвори своята база в Индустриалния парк на град Бургас, където вече се произвеждат опаковки за световно известни вериги за бързо хранене. Част от тях ще бъдат предназначени за предстоящото Световно първенство по футбол. Кметът на Бургас, Димитър Николов, съобщи за новата база в профила си във Facebook.

Английско-турската компания Smith Anderson & Apa ще произвежда опаковки за международни вериги за бързо хранене, като част от тях ще се използват на Световното първенство по футбол през тази година в САЩ, Мексико и Канада. Общият размер на инвестицията възлиза на 11 млн. евро.

Производството вече е стартирало, а до лятото се очаква доставката на още високотехнологични машини, с които дейността на завода в Бургас ще бъде разширена. Николов направи обиколна из новия завод и сподели видеото в социалните си мрежи. Той подчерта, че продукцията е изцяло за износ.

„Щастливи сме с откриването на предприятието ни в Бургас. Основахме компанията за местното ни подразделение преди година и създадохме фабриката. Бургас е мястото, което търсихме. Мисля, че взехме правилното решение, избирайки тази локация“, заяви Турган Гювен, изпълнителен директор на дружеството, предава БТА.

В момента в завода работят 60 души, а инвеститорът планира до лятото персоналът да нарасне до 160 служители. Кметът уточни, че общата инвестиция ще позволи разширяване на производството и внедряване на нови технологии.

