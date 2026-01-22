BGN → EUR
Район „Студентски" пусна онлайн справка за изоставени автомобили

Район „Студентски“ пусна онлайн справка за изоставени автомобили

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Електронната справка е разработена от отдел „Одит и контрол“

Район „Студентски“ – Столична община въведе нова онлайн услуга, чрез която гражданите могат бързо и лесно да проверят дали даден изоставен автомобил е включен в регистъра на излезлите от употреба моторни превозни средства и дали за него е започната процедура по принудително репатриране.

Новата функционалност дава възможност на жителите и посетителите на района да получат отговор на един от най-често задаваните въпроси – дали конкретен автомобил вече е обект на административна процедура. Услугата е достъпна изцяло онлайн, без необходимост от регистрация или подаване на допълнителни заявления, пише Столица.bg.

Електронната справка е разработена от отдел „Одит и контрол“ – звеното в структурата на районната администрация, което отговаря за установяването, регистрирането и администрирането на процедурите по отношение на излезли от употреба автомобили. Отделът поддържа актуален регистър, в който се вписват всички превозни средства, за които са налице законовите основания и по които е стартирана процедура съгласно действащата нормативна уредба.

Чрез въвеждане на регистрационния номер в специално разработен електронен формуляр гражданите получават незабавна информация за статуса на автомобила. Ако той е вписан в регистъра, системата посочва, че е обект на процедура, извършвана от екипите на отдел „Одит и контрол“ съгласно общинската наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата. В случаите, когато автомобилът не фигурира в регистъра, платформата предоставя разяснителна информация и напомня основните критерии, които трябва да са налице преди подаване на сигнал.

„Целта на услугата е да повиши прозрачността в работата на районната администрация, да намали административната тежест и да ограничи подаването на дублиращи се сигнали за вече обработвани случаи. Това позволява по-бърза реакция при реално установени нарушения“, заяви Петко Горанов, кмет на район „Студентски“.

От администрацията уточняват, че електронната справка има информативен характер и не представлява официален административен документ. Всички последващи действия по отношение на излезли от употреба моторни превозни средства се извършват от районната администрация при стриктно спазване на законовите изисквания и процедурите, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

