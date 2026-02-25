Какви заплати взимат служителите в OpenAI?

Макар компанията да не разкрива официално заплата, федералните декларации дават представа за базовите възнаграждения

По-рано тази година главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че лабораторията за изкуствен интелект ще забави темпа на наемане, за да избегне мащабните съкращения, които засегнаха технологичния сектор. Въпреки това компанията продължава да се разширява. Федерални документи показват, че тя все така назначава специалисти от чужбина, а последното ѝ високопрофилно попълнение — създателят на OpenClaw Петер Щайнбергер — подчертава, че конкуренцията за ИИ таланти остава изключително ожесточена.

Снимка: Reuters

Екипът на OpenAI включва кадри от престижни университети като Stanford University, Massachusetts Institute of Technology и Carnegie Mellon University, като възнагражденията им съответстват на този профил. Според The Wall Street Journal повече от 4 000 служители получават средно по 1,5 млн. долара в акции. Макар компанията да не разкрива официално нивата на заплащане, федералните декларации при наемане на чуждестранни работници дават представа за базовите възнаграждения, без да включват акции и бонуси, които могат значително да повишат общата компенсация. Ето какви са заплатите на някои от основните позиции:

Заплати на изследователи по ИИ

Член на екипа „Разузнаване и разследвания“: 320 000 – 382 500 долара

Член на техническия екип (инженер по ИИ системи): 245 000 – 460 000 долара

Член на техническия екип (научен изследовател): 245 000 – 685 000 долара

Заплати на инженери и специалисти по данни

Член на техническия екип (Data Science): 255 000 – 490 000 долара

Член на техническия екип (хардуерен инженер): 250 000 – 555 000 долара

Член на техническия екип (софтуерен инженер): 170 000 – 490 000 долара

Заплати на служителите в отделите „Продукт“, „Програми“ и „Дизайн“

Член на дизайнерския екип: 245 000 – 310 000 долара

Член на продуктовия екип (продуктов мениджмънт): 210 000 – 325 000 долара

Член на програмния екип: 150 000 – 355 000 долара

Заплати на служителите по продажби и операции

Член на финансовия екип: 240 000 – 260 000 долара

Член на екипа „Go To Market“: 180 000 – 290 000 долара

Член на екипа „Поддръжка и общност“: 180 000 – 235 000 долара

През последното тримесечие OpenAI е наела над 60 служители от чужбина — повече спрямо предходния период. Това подсказва устойчив растеж въпреки въведената през септември от администрацията на Тръмп такса от 100 000 долара за нови заявления по визата H-1B. Компанията плаща в горния ценови диапазон за редица позиции — изследователите са с най-високи базови заплати, вариращи от 245 000 до 685 000 долара, инженерните роли достигат средния шестцифрен диапазон, а търговските позиции са между 165 000 и 290 000 долара.

