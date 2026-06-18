Какво ще стане, ако нямате шефове? Тази компания опита, а резултатът ще ви изненада

Всеки служител участва във вземането на решения и носи отговорност за тяхното изпълнение

В датската компания Clever, която управлява най-голямата мрежа от зарядни станции за електромобили в страната, ролята на главния изпълнителен директор вече е история. Днес повече от 500 служители споделят отговорността за управлението на бизнеса. Като водещ оператор на зарядни станции в Дания, компанията е премахнала изцяло традиционната управленска йерархия – няма шефове, няма мениджъри на средно ниво, а от 2025 г. насам дори няма длъжности, съдържащи думата „мениджър“.

От централата си в преобразен индустриален район на Копенхаген компанията работи чрез самоуправляващи се екипи. Всеки служител участва във вземането на решения и носи отговорност за тяхното изпълнение. Зад тази необичайна трансформация стои съоснователят Каспер Киркетерп-Мьолер, който преди повече от десет години започва бизнеса с малък екип и постепенно развива идеята за още по-плоска организационна структура, предава Euronews.

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Макар Дания и останалите скандинавски държави отдавна да са известни с равнопоставените работни места и ограничените нива на управление, Киркетерп-Мьолер решава да отиде още по-далеч. Според него традиционният модел може да бъде подобрен. Още през 2019 г. той започва постепенно да премахва управленските слоеве, докато накрая се отказва и от собствената си позиция на главен изпълнителен директор. Целта е да се разгърне максимално потенциалът на всеки служител – нещо, което той смята за особено важно в ерата на автоматизацията и изкуствения интелект.

По думите му, докато технологиите поемат задачите, свързани с ефективността, именно човешките качества ще бъдат ключови за бъдещите иновации и успеха на компаниите. Освен това той посочва и чисто практическа причина за промяната – организациите с много нива на управление често реагират бавно, тъй като всяко решение трябва да премине през дълга верига от одобрения. Според професора от университета в Роскилде Хелге Хвид бюрокрацията действително може да забави процесите, а подобни плоски модели са особено привлекателни за по-младите служители, които търсят повече автономност и смисъл в работата си.

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Резултатът от липсата на шефове обаче не означава липса на организация. Около 500-те служители на Clever са разпределени в над 50 екипа от по осем до дванадесет души, като всеки екип работи по конкретни цели и има ясно разписани отговорности, включително по въпроси като подбор на кадри и човешки ресурси. Самият Киркетерп-Мьолер предупреждава, че премахването на всички правила наведнъж би довело до хаос. Подобна позиция споделя и Ан-Софи Дубей от Националната консерватория по изкуства и занаяти във Франция, която подчертава, че дори в най-плоските организации определени писмени правила остават необходими, за да е ясно за всички как функционира системата.

За служителите моделът има осезаеми предимства. Лике Йепесен, която повече от четири години помага на колегите си да достигат до общи решения, споделя, че оценява липсата на вътрешно съперничество. По думите ѝ всички работят като равни и се стремят към общ успех, което премахва конкуренцията между колегите. Тя смята, че този модел отговаря на основни човешки потребности като автономност, свобода и принадлежност. Вътрешен одит през 2024 г. показва, че 92% от служителите на Clever се чувстват щастливи да отиват на работа всяка сутрин. Въпреки че по-рано този месец Киркетерп-Мьолер окончателно напусна компанията, собственикът на Clever – датският енергиен дистрибутор Andel – заяви, че възнамерява да запази нестандартната структура, което подсказва, че експериментът с управление без шефове може да продължи и занапред.