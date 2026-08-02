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Свят Тази европейска страна създава огромни нови гори около всичките си големи градове

Тази европейска страна създава огромни нови гори около всичките си големи градове

Свят

Десислава Боцева

Вече е открита първата от 11 планирани „общностни гори“

Добра новина, ако сте от хората, които обичат разходка в гората, трябва да знаете, че Полша откри първата от 11 планирани „общностни гори“ около големите градове на страната, предоставяйки на милиони градски жители защитена гора.

Първата беше открита около Вроцлав, третия по големина град в Полша, обхващаща впечатляващите 13 000 хектара. За контекст, това е приблизително размерът на Ливърпул. Министърът на климата и околната среда на Полша, Паулина Хениг-Клоска, го нарече „исторически момент и началото на нов подход към защитата на горите“.

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Целта е да се създадат зелени пространства, където жителите да се отпускат, да спортуват и просто да прекарват време близо до природата, като същевременно се помага за задържане на вода, регулиране на климата и пречистване на въздуха, пише Time out.

Вроцлавската гора е разделена на три зони. Има „естествени гори“, които ще бъдат оставени напълно сами да си правят нещата, „почти естествени гори“ с минимална човешка намеса и, заемащи най-голям дял от над 8000 хектара, „социални гори“, където са планирани велосипедни алеи, туристически пътеки и образователни маршрути, като дърводобива е ограничен навсякъде. Това означава, че няма повече да се изсичат дървета за дървен материал.

Следват още десет града, включително Варшава, Краков, Познан и Лодз, като Киелце и Белско-Бяла са първите претенденти. Всичко това е част от по-широка екологична инициатива на настоящото полско правителство, което встъпи в длъжност през декември 2023 г. и предприе стъпки за спиране на дърводобива в някои от най-ценните гори на страната, след критики към резултатите на предшественика си по отношение на обезлесяването, особено в древната Беловежка гора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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