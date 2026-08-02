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Свят Разкрити са 10-те най-добри градове за улична храна

Разкрити са 10-те най-добри градове за улична храна

Свят

bTV Бизнес екип

В изследването като улична храна са включени сергии, камиони за храна и ресторанти, които предлагат традиционни улични ястия

Европа изненадващо заема водещо място в класацията за най-добрите дестинации за улична храна в света, като Париж оглавява списъка. Когато става дума за улична храна, обикновено хората си представят бан ми във Виетнам, такос в Мексико или пица ал тальо в Италия. Някои държави и градове са известни със своите кулинарни предложения, а любителите на храната често пътуват специално до определени места, за да опитат разнообразни ястия, сервирани бързо и удобно - от месо на пръчици до други популярни улични специалитети. Ново изследване обаче показва кой е най-добрият град за улична храна в света, а резултатът може да бъде изненадващ за мнозина.

Париж, Франция, заема първото място в проучване на Radical Storage, което анализира 6897 търговци на улична храна в 100-те най-посещавани града в света. При изготвянето на класацията са взети предвид броят на заведенията с оценки над четири звезди, разнообразието от кухни, наличието на вегетариански, вегански и безглутенови предложения, делът на достъпните по цена места и гъстотата на търговците на квадратен километър.

В изследването като улична храна са включени сергии, камиони за храна и ресторанти, които предлагат традиционни улични ястия. Най-голяма тежест в крайния резултат има гъстотата на търговците - 30%, следвана от дела на бюджетните заведения с 20%. Останалите показатели - броят на местата с оценки над четири звезди, средната оценка, разнообразието на кухнята, вегетарианските и веганските възможности, както и безглутеновите опции - допринасят с по 10% всеки.

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Френската столица получава 7,2 точки от 10 възможни, като 69,1% от общо 401-те анализирани места за хранене имат оценка от четири или повече звезди. Париж разполага и с 3,82 търговци на улична храна на квадратен километър. След него в класацията се нареждат две гръцки дестинации - Атина и Солун. Атина получава 6,9 точки заради богатото разнообразие от 29 вида кухни и високата гъстота на търговците - 4,21 на квадратен километър. Солун е с резултат 6,1 точки, като 77,1% от предложенията за улична храна са определени като бюджетни.

Родос в Гърция се отличава като градът с най-високо оценена улична храна - 82% от продавачите получават четири или повече звезди. Лондон пък е лидер по разнообразие, предлагайки ястия от 39 различни кухни. В топ 10 на най-добрите градове за улична храна в света попадат още Барселона в Испания, Рим в Италия, Ханой във Виетнам, Будапеща в Унгария и Амстердам в Нидерландия.

Топ 10 на най-добрите градове в света за улична храна:

  • Париж, Франция
  • Атина, Гърция
  • Солун, Гърция
  • Барселона, Испания
  • Лондон, Великобритания
  • Родос, Гърция
  • Рим, Италия
  • Ханой, Виетнам
  • Будапеща, Унгария
  • Амстердам, Нидерландия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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