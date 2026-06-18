Ето колко ще загубят чиновниците от заплатата си при 2% осигуровка

Средното брутно възнаграждение на държавните служители е 1965 евро

С 10 до 26 евро ще намалее средната нетна заплата на държавните служители от 1 август т.г., ако "Прогресивна България" склони да се вземе курс към изравняване на осигуряването на тези служители с всички останали. С това обаче ще намалеят и данъците им, защото от данъчната основа ще се приспадне осигуровката. Това показват разчети на Националния осигурителен институт, правени по графика, предложен от "Демократична България" за плавно въвеждане на лични осигуровки на държавните служители.

Държавните служители не плащат лични вноски - осигуряват се изцяло за сметка на държавния бюджет. ДБ внесе законопроект, с който още тази година те да поемат 2% от осигурителната си тежест, догодина делът да се увеличи на 5%, а през 2028 г. да стане 14%. Досега тази тема винаги е коментирана с ангажимент заплатите да се компенсират за увеличението, поради което ефектът за бюджета би бил отрицателен. Сега идеята е въвеждането на лична осигуровка да не бъде компенсирано с поредно увеличение на заплатата.

В становището на НОИ има много любопитни данни не само за ефекта от подобна промяна, но и за държавната администрация, пише "Сега". От тях например се вижда, че в МВР и МО реално работят 70 200 държавни служители (към март 2026 г.) - тези данни често се скриват от публичната статистика. Държавните служители в останалите ведомства и в съдебната система са 61 200. Или общо административният апарат има 131 400 държавни служители, като очевидно две министерства надвишават всички останали по численост.

Средното брутно възнаграждение на държавните служители е 1965 евро, което е средна нетна сума от 1768 евро. На държавните служители в МВР и МО заплащането е по-високо - 2033 евро брутна сума, или 1830 евро нетна. При подялба на осигуровките 2:98, личната осигуровка на държавните служители извън МВР и МО ще стане 0,65% от 1 август 2026 г. за всички осигурителни рискове от ДОО, догодина ще се повиши на 1,62%, а през 2028 г. ще стане 4,52%. В МВР и МО осигуровките са много по-високи заради ранното пенсиониране. При тях личната вноска ще стане 1,47% тази година, 3,67% догодина и 10,26% за 2028 г.

Въздействието на тези лични осигуровки върху дохода ще е първоначално малко, но с увеличението на личния дял ще нараства. Тази година средната нетна сума при редовите държавни служители ще намалее с 10 евро до 1758 евро, догодина нетната сума ще падне на 1744 евро, а през 2028 г. вече ще е 1700 евро при една и съща заплата. В МВР и МО тази година средната нетна сума ще намалее с 26 евро, до 1804 евро. До 2028 г. това намаление ще достигне 9,6% за МВР и МО без компенсация на доходите, а при останалите ще е 3,9%. В средна нетна сума това означава 1767 евро догодина и 1653 евро през 2028 г.

При такива малки стъпки, ефектът върху бюджета ще е несъществен, но както винаги са посочвали привържениците на тази идея - това поне ще покаже картината на приходите и разходите във фонда за пенсии на сектор "Сигурност". И тук НОИ дава много интересни разчети. Тази година бюджетът ще си спести 2,8 млн. евро от осигуровки за обикновените държавни служители и 8 млн. евро от МВР и МО. За 3 г. разликата ще достигне 50,6 млн. евро за първата група и 151,8 млн. евро за МВР и МО, или общ ефект от 202,4 млн. евро.

Плащането на осигуровки обаче ще намали данъчната основа на държавните служители, поради което с малко ще намалее данък общ доход за тях. Ефектът тук е приблизително 400 хил. евро през първата година от мярката, а до 2028 г. ще достигне 5,5 млн. евро годишно по-малко приходи за държавни бюджет от държавните служители извън сектор "Сигурност". За МВР и МО от данъци ще бъдат спестени първоначално 800 000 евро, а през 2028 г. сумата ще се увеличи на 15,4 млн. евро годишно.

Ако пък се стигне до компенсиране, то разходите за персонал в сектор "Сигурност" може да нараснат с 30%, поради което ефектът за бюджета ще е обратен. Това се посочва в становище на ДАНС, които са единствената служба в сектора, подала коментар по предложенията.