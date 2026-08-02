Те изчезнаха през една и съща година и никой не знаеше защо, откриха ги много по-късно и мистерията стана още по-голяма

През 1968 г. четири военни подводници изчезват при мистериозни обстоятелства

През 1968 г., в разгара на Студената война, светът е разтърсен не само от политически кризи и военни конфликти, но и от поредица загадъчни трагедии в морските дълбини. В рамките на няколко месеца четири военни подводници от различни държави изчезват при неизяснени обстоятелства.

По онова време между тези страни няма пряк военен сблъсък, което прави съвпадението още по-необяснимо. Десетилетия по-късно останките на всички подводници са открити, но вместо да сложат край на мистерията, находките пораждат нови въпроси.

Първата трагедия – INS Dakar

На 25 януари 1968 г. израелската подводница INS Dakar изчезва в Средиземно море по време на плаване от Великобритания към Израел. Последният ѝ радиосигнал е получен северно от остров Крит, след което връзката с екипажа прекъсва.

В продължение на повече от три десетилетия съдбата на подводницата остава неизвестна. Едва през 1999 г. тя е открита на около 3000 метра дълбочина между Крит и Кипър. Разследването сочи, че плавателният съд вероятно е потънал на дълбочина, значително надхвърляща конструктивните му възможности, но точната причина за инцидента така и не е установена.

Френската „Минерва“ изчезва без следа

Само два дни след трагедията с INS Dakar друга подводница също изчезва.

На 27 януари 1968 г. френската "Минерва" (Minerve) участва във военно учение край бреговете на Тулон, когато внезапно прекъсва всякаква връзка с командването.

В продължение на повече от 50 години десетки експедиции се опитват безуспешно да открият останките. Едва през 2019 г., благодарение на съвременни подводни роботи и технологии за картографиране на океанското дъно, подводницата е намерена на повече от 2300 метра дълбочина.

И до днес няма окончателен отговор какво точно е довело до потъването ѝ.

USS Scorpion – една от най-големите загадки на американския флот

През май 1968 г. трагедиите продължават.

Американската атомна подводница USS Scorpion (SSN-589) изчезва в Атлантическия океан по време на завръщане от Средиземно море.

Няколко месеца по-късно останките са открити на около 3000 метра под морската повърхност. Въпреки мащабното разследване, причината за катастрофата никога не е изяснена окончателно.

Сред различните хипотези са техническа повреда, експлозия на торпедо, конструктивен дефект или повреда вследствие на огромното налягане на голямата дълбочина. До днес официалното заключение остава неокончателно.

К-129 и тайната операция на ЦРУ

Най-известният и загадъчен случай е този на съветската подводница К-129.

Тя изчезва през март 1968 г. в северната част на Тихия океан по време на бойно дежурство. Съветският съюз започва мащабно издирване, но така и не успява да я открие.

Години по-късно американските разузнавателни служби локализират останките на огромна дълбочина. Това поставя началото на една от най-секретните операции на Студената война – Проект "Азориан".

Под прикритието на добив на полезни изкопаеми ЦРУ използва специално построения кораб Hughes Glomar Explorer, за да се опита да извади подводницата от океанското дъно. Операцията остава засекретена в продължение на години и и до днес много от подробностите около нея не са публично известни.

Фактът, че четири военни подводници на четири различни държави изчезват в рамките на една година, поражда множество спекулации през десетилетията.

Някои предполагат, че зад инцидентите може да стоят технически проблеми, характерни за тогавашното поколение подводници. Други ги свързват с напрежението по време на Студената война, макар никога да не са открити доказателства за обща причина или координирани действия.

Официалните разследвания разглеждат всяка катастрофа като отделен случай.

Макар мистериите около четирите подводници да не са напълно разрешени, тези инциденти променят военноморската история.

След 1968 г. редица държави въвеждат по-строги стандарти за безопасност, усъвършенстват конструкцията на подводниците и инвестират в технологии за наблюдение и аварийно спасяване на големи дълбочини.