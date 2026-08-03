Китай обнови правилата за защита на дизайна на интегралните схеми

Обявените промени целят да затруднят копирането на подобни технологии и придобиването на законни права върху дизайни

Китай преработи правилата за защита на дизайна на интегралните схеми, като затегна изискванията за регистрация и въведе възможност за присъждане на наказателни обезщетения при тежки нарушения, предаде Ройтерс. С тези промени Пекин цели да осигури по-добра защита на местните разработки и ноу-хау в областта на производството на чипове, предава БТА.

Актуализираните разпоредби, подписани от премиера Ли Цян на 23 юли, ще влязат в сила на 15 октомври. Това съобщиха Министерството на правосъдието и Китайската национална администрация за интелектуална собственост в документ, публикуван днес от агенция Синхуа. Новите правила обхващат топологиите на интегралните схеми - схемните оформления, които определят разположението на компонентите в един чип. Те отразяват значителен инженерен труд и имат ключово значение за развитието на полупроводниковата индустрия, включително за компании, които не произвеждат сами чипове.

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Мерките не представляват форма на експортен контрол, но според Ройтерс показват все по-голямото стратегическо значение, което Китай отдава на технологиите, разработени от местни компании. Китайската полупроводникова индустрия ускори усилията си за създаване на собствени алтернативи, след като серия от американски ограничения намали достъпа на китайските компании до усъвършенстван софтуер за проектиране на чипове и производствено оборудване.

Миналия месец „Файненшъл таймс“ съобщи, че китайските власти обмислят и по-широки мерки за предотвратяване на прехвърлянето в чужбина или придобиването от чуждестранни компании на стратегически важни местни технологии. Сред обсъжданите предложения са ограничения върху производството в чужбина на модерни чипове, базирани на китайски разработки. Обявените днес промени имат за цел да затруднят копирането на подобни технологии и придобиването на законни права върху дизайни, създадени от други компании.

Според новите правила заявителите ще трябва да доказват, че регистрациите им се основават на реална творческа дейност, да декларират оригиналността на своите разработки и ясно да посочват кои елементи са оригинални в документите, подавани до компетентните органи. Регулаторите ще могат да отхвърлят заявления, които не отговарят на тези изисквания, а промените създават и по-ясна процедура за оспорване на регистрации, които не е трябвало да бъдат одобрени.

Новият регламент разширява и средствата за защита при нарушения, като позволява обезщетенията да се изчисляват въз основа на загубите на притежателя на правата или на печалбата, реализирана от нарушителя. При тежки случаи съдилищата ще могат да присъждат наказателни обезщетения. Освен това правилата уточняват как правата върху дизайна на интегралните схеми могат да бъдат лицензирани, прехвърляни или използвани като обезпечение, както и задължават организациите, ръководещи разработките, да осигуряват разумни възнаграждения и компенсации на квалифицираните служители, участвали в тяхното създаване.