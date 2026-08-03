×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Последвайте ни
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Свят Нова система за пътните такси в Румъния влиза в сила от 31 август

Нова система за пътните такси в Румъния влиза в сила от 31 август

Свят

bTV Бизнес екип

Колко ще плащат камионите и колите?

Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Промените засягат както транзитния трафик на тежкотоварни камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3,5 тона стартира новата система TollRO, при която таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече ще се съобразяват с екологичния клас на возилата си.

Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (PNRR) на Румъния.

За тежкотоварните автомобили и всички ТИР-ове цената за преминаване през Румъния ще зависи от няколко ключови фактора - вида на пътя, общото тегло на превозното средство и екологичния му стандарт. Таксите за този тип превозни средства ще варират между 0,08 и 0,31 леи (0,02 и 0,06 евроцента) на километър при движение по първокласни и обикновени пътища. При използване на скоростни отсечки и автомагистрали, тарифите за един ТИР скачат и ще се движат в диапазона между 0,17 и 0,62 леи (0,03 и 0,12 евроцента) на километър, в зависимост от конкретната категория на камиона.

400 хил. евро вече не са достатъчни за купуване на жилище в Португалия

За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от първи юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя. Най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 22 леи (4,19 евро) и важи за автомобили с двигател Евро 6, както и за изцяло електрически превозни средства. Шофьорите на коли със стандарт Евро 4 и Евро 5 заплащат 26 леи (4,94 евро), докато тези с Евро 3 или по-нисък клас се таксуват с 29 леи (5,53 евро).

На работа след работа: Какво е новото ежедневие за милиони европейци? `

Най-дългосрочният вариант - годишната винетка за лек автомобил, излиза на румънските и чуждестранните граждани 254, 292 или 330 леи (48,42;55,67 или 62,91 eвро) спрямо това колко замърсява автомобилът им.

Новите правила и въвеждането на системата TollRO са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. Очаква се системата да позволи по-справедливо възстановяване на разходите за поддръжка на инфраструктурата и да насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства, отбелязва Диджи24. Медията допълва, че подобни системи в Германия и Унгария са се доказали като ефективни както за финансиране на пътната инфраструктура, така и за намаляване на емисиите от товарния транспорт.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата