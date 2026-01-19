In memoriam: Валентино Гаравани, който създаде модна империя за 1,5 млрд. долара

Той си отиде на 93-годишна възраст

Светът на модата загуби една от най-емблематичните си фигури. На 93-годишна възраст почина Валентино Гаравани, дизайнерът, чието име се превърна в синоним на елегантност, лукс и безупречен стил. С неговата кончина завършва цяла епоха във висшата мода – епоха на ръчна изработка, изящество и неподражаема червена рокля, позната в целия свят като Valentino red.

Освен като творец, Валентино Гаравани, остава в историята и като изключително успешен предприемач. Зад ефирните силуети и червените килими стои прецизно изграден бизнес модел, който превръща таланта му в икономическа сила. В продължение на десетилетия марката Valentino се развива от малко ателие в международна луксозна корпорация с присъствие на всички големи пазари.

Богатство, оценявано на милиарди

Според Celebrity Net Worth, нетното състояние на Валентино Гаравани възлиза на приблизително 1,5 милиарда щатски долара. Това го нарежда сред най-богатите личности в модната индустрия за всички времена.

Финансовият му успех се дължи не само на продажбите на висша мода, но и на лицензни договори, парфюми, аксесоари, както и на стратегическия момент, в който той се оттегля от активния контрол върху компанията си.

Сделките, които бетонираха състоянието му

Ключов момент в паричната история на дизайнера е продажбата на модната къща Valentino в края на 90-те години. Заедно с дългогодишния си партньор Джанкарло Джаметти, той продава компанията на италианския конгломерат HdP за около 300 милиона долара. По-късните препродажби на марката само потвърждават, че излизането му от бизнеса е било навременно и изключително доходоносно.

Колекция от имоти по света

Част от богатството на Валентино е вложено във внушително портфолио от луксозни недвижими имоти, разположени на едни от най-престижните адреси в света. Сред тях са историческа вила в Рим, имение от XIX век в Лондон, пентхаус в Манхатън и замък във Франция. Само стойността на тези имоти се оценява на стотици милиони долари, като много от тях са архитектурни и културни паметници.

