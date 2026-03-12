Дума на деня: Замразени активи

Какво са "замразени активи"?

Замразени активи са финансови средства или имущество, върху които е наложено ограничение и те временно не могат да бъдат използвани, прехвърляни или продавани. Това се прави по решение на съд, държавна институция или международна организация, обикновено във връзка с разследване, санкции или правни процедури.

Такива активи могат да включват банкови сметки, недвижими имоти, акции, криптовалути или други ценности. Когато активите са замразени, техният собственик запазва правото на собственост, но няма право да се разпорежда с тях до отпадане на ограничението.

Замразяването на активи често се използва като мярка за предотвратяване на финансови злоупотреби, укриване на средства или финансиране на незаконни дейности. След приключване на съответната проверка или съдебно производство ограниченията могат да бъдат отменени или активите да бъдат конфискувани според закона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN