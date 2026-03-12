×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
Последвайте ни
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
БГ Бизнес Дума на деня: Замразени активи

Дума на деня: Замразени активи

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво са "замразени активи"?

Замразени активи са финансови средства или имущество, върху които е наложено ограничение и те временно не могат да бъдат използвани, прехвърляни или продавани. Това се прави по решение на съд, държавна институция или международна организация, обикновено във връзка с разследване, санкции или правни процедури.

Такива активи могат да включват банкови сметки, недвижими имоти, акции, криптовалути или други ценности. Когато активите са замразени, техният собственик запазва правото на собственост, но няма право да се разпорежда с тях до отпадане на ограничението.

Замразяването на активи често се използва като мярка за предотвратяване на финансови злоупотреби, укриване на средства или финансиране на незаконни дейности. След приключване на съответната проверка или съдебно производство ограниченията могат да бъдат отменени или активите да бъдат конфискувани според закона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата