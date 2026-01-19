Унгарска компания ще купи дял в NIS от руски собственици

НИС управлява единствената петролна рафинерия в Сърбия

Сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руската компания „Газпром нефт“ е постигнала предварително споразумение за продажба на мажоритарния си дял в сръбската петролна рафинерия „Нафтна индустрия Србије“ (NIS) на унгарската енергийна компания MOL, съобщава Reuters.

Руският дял от 56,15% е продаден на MOL , а част от собствеността ще премине и към Обединените арабски емирства, според Srbija Danas , позовавайки се на Biznis Kurir. Освен това, държавата Сърбия ще увеличи собствения си дял. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че Сърбия е заинтересована от увеличаване на дела си в структурата на собствеността.

Енергийната компания НИС, която управлява единствената петролна рафинерия в Сърбия, беше поставена под санкции на САЩ миналата есен поради руска държавна собственост. Санкциите на САЩ срещу руската НИС влязоха в сила на 9 октомври след няколко отлагания. Руската „Газпром нефт“ тогава притежаваше 44,9% от НИС, „Газпром“ - 11,3%, а сръбската държава - 29,9%. Впоследствие петролната рафинерия прекрати дейността си и стартира отново едва в средата на януари тази година.

