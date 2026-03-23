1 USD
1.1555 BGN
Петрол
107.16 $/барел
Bitcoin
$68,816.1
Свят Почина собственикът на OnlyFans: Как предприемачът превърна сайта в златна мина?

Почина собственикът на OnlyFans: Как предприемачът превърна сайта в златна мина?

Свят

bTV Бизнес екип

OnlyFans е една от най-печелившите дигитални платформи в света

Собственикът на популярната платформа OnlyFans Леонид Радвински почина на 43-годишна възраст след продължителна борба с рак, оставяйки след себе си не само един от най-обсъжданите дигитални бизнеси, но и внушително финансово наследство. Към момента на смъртта му състоянието му се оценява на около 7 милиарда долара, пише MARCA.

Кой бе Леонид Радвински - собственикът на OnlyFans?

Под негово ръководство OnlyFans се превръща в една от най-печелившите дигитални платформи в света. Бизнес моделът й е изключително ефективен – създателите на съдържание печелят чрез абонаменти, а платформата задържа около 20% от приходите. Тази схема позволява бърз растеж и стабилен поток от приходи, без необходимост от традиционни рекламни модели.

Финансовите резултати потвърждават успеха. Още до 2024 г. компанията отчита над 1 милиард долара печалба, като приходите продължават да нарастват. Платформата привлича милиони потребители и създатели на съдържание, което я превръща в ключов играч в така наречената „икономика на създателите на съдържание“.

Интересът към бизнеса на Радвински се засилва допълнително през последните месеци, когато се появяват информации за възможна продажба на OnlyFans на стойност около 8 милиарда долара. Въпреки че сделка не беше финализирана, самата оценка показва мащаба на изградената от него дигитална империя.

Радвински е роден в Украйна, но израства в Съединените щати. Още в началото на кариерата си се насочва към онлайн проекти и дигитални бизнес модели. Сред по-ранните му начинания са платформи като MyFreeCams, които също оперират в сферата на онлайн съдържанието и поставят основите на по-късния му успех.

Въпреки огромното си богатство, той остава извън публичното пространство. Рядко дава интервюта и избягва медийното внимание, като предпочита да развива бизнеса си далеч от светлината на прожекторите.

Смъртта му оставя отворен въпроса как ще се развие платформата занапред. Но едно е сигурно – Леонид Радвински успя да превърне един нишов сайт в глобален бизнес за милиарди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

