Малко преди летния сезон: Цените в Гърция продължават да растат

Малко преди летния сезон: Цените в Гърция продължават да растат

bTV Бизнес екип

Това се случва въпреки тавана на надценките

Въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горивата и основни храни инфлацията в Гърция се ускорява. За април тя достигна на годишна база 5,4% при 3.9% през март, съобщи Гръцката статистическа служба (ELSTAT). На месечна база индексът на потребителските цени е нараснал с 1,5% през април.

Така в южната ни съседка нарастването на цените е по-голямо в сравнение с това у нас от началото на войната в Близкия изток. Все още няма официални данни за инфлацията в България през април, но НСИ обяви еспресни данни преди седмица за 3.9% на годишна база и 7% спрямо март.

Правителството на Гърция бе едно от първите, които още в началото на март въведе като антикризисна мярка таван на търговската печалба при горивата и основни хранителни стоки, които се продават в търговските вериги с тримесечен срок, пише "Сега". При търговията на едро с горива маржът на печалба не може да надвишава 5 евроцента на литър над цената, на която горивата се закупуват от рафинериите. За бензиностанциите максималният марж е 12 евроцента на литър бензин и дизелово гориво. Въпреки това обикновеният бензин поскъпна до над 2 евро за литър и държи това ниво повече от месец - в момента средната цена на 2.08 евро. Дизелът също поскъпна до над 2 евро литър, но от средата на април се наблюдава спад, като в момента цената е 1.88 евро. В същото време ограниченията доведоха до затваряне на редица бензиностанции в Гърция, за да не работят на загуба. 

Гръцкото правителство също така ограничи през март брутните печалби при хранителните продукти и основните стоки за домакинството до нивата им от 2025 г. Въпреки това  14 от 23-те наблюдавани категории като месо, колбаси, растително масло, плодове и зеленчуци са поскъпнали значително през април. 

Заради растящата инфлация през април правителството на Кириакос Мицотакис въведе и целеви помощи за гориво на домакинствата с по-нисък доходи в размер на 50 евро месечно в континенталната част на страната и по 60 евро за островите. За гръцките фермери бе въведено подпомагане с 15% от цената на закупените торове. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

