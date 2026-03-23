Кой бе Леонид Радвински - собственикът на OnlyFans?

Украинско-американският милиардер и предприемач Леонид Радвински си отиде от този свят. Той е създател на сайта за уебкамери MyFreeCams, както и мажоритарен собственик на платформата за абонаментно съдържание OnlyFans.

Към октомври 2025 г. състоянието му се оценява на около 7,8 милиарда долара според класацията на Forbes. Роден е в Одеса, а като дете се премества със семейството си в Чикаго. През 2002 г. завършва Северозападния университет със специалност икономика и има еврейски произход.

Радвински създава през 2009 г. фонд за рисков капитал „Leo“, който инвестира основно в технологични компании. Сред по-известните му инвестиции са израелската компания B4X и социалната платформа Pleroma, като той също така подкрепя езика за програмиране Elixir. През 2022 г. дарява 5 милиона долара за помощ на Украйна, както и средства за организации, свързани с борбата с рака, защитата на животните и изследванията на кожни заболявания, включително и на Memorial Sloan Kettering и West Suburban Humane Society.

Кариерата му започва още през 1999 г., когато на 17 години участва в създаването на Cybertania Inc. В края на 90-те и началото на 2000-те разработва над десет уебсайта, като Password Universe, Working Passes и Ultra Passwords, които твърдят, че предоставят достъп до пароли за порносайтове, като приходите му идват от кликове. Според Forbes няма доказателства, че тези сайтове са били свързани с незаконно съдържание, а Ultra Passwords е генерирал около 1,8 милиона долара годишно.

През 2004 г. основава MyFreeCams – платформа за стрийминг на съдържание за възрастни. През 2018 г. Радвински придобива 75% дял от компанията майка на OnlyFans. След това платформата все повече се ориентира към съдържание за възрастни и се утвърждава като попкултурен център в тази сфера. Към ноември 2023 г. приходите ѝ надхвърлят 6,6 милиарда долара, като растат с около 19% годишно, а самият Радвински получава дивиденти от 472 милиона долара през 2023 г., след 338 милиона през 2022 г. и 284 милиона през 2021 г.

В сферата на филантропията през 2024 г. той и съпругата му подкрепят програма за грантове на стойност 23 милиона долара за изследвания на рака. Радвински също заявява намерение да се присъедини към инициативата „Клетвата за даряване“, с която богатите хора поемат ангажимент да дарят по-голямата част от състоянието си за благотворителни каузи.

