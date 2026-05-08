Свят Наша съседка е първата страна от ЕС, която изготвя план за борба с бедността

bTV Бизнес екип

Страната предприема конкретни стъпки за изготвяне на национална стратегия за ограничаване на бедността и засилване на социалното включване

Румъния започна разработването на национална стратегия за борба с бедността и социално приобщаване, като стана първата държава членка на ЕС, която официално откликва на европейския призив за подобна рамка, заяви изпълняващият длъжността министър на труда Драгош Пъслару на вчерашна пресконференция. Инициативата идва в контекст, в който почти един на всеки пет румънци живее на прага на бедността, предаде БТА, позовавайки се на румънската агенция Аджерпрес.

По думите на Пъслару Румъния е първата страна от ЕС, която предприема конкретни стъпки за изготвяне на национална стратегия за ограничаване на бедността и засилване на социалното включване.

„Вчера с министерска заповед стартирахме работата по стратегията на Румъния за борба с бедността, а също така представих проект за получаване на около 3 милиона евро финансиране по Програмата за техническа помощ 2021–2027 г. за целия процес на разработването ѝ“, посочи Пъслару.

Хората с деца на издръжка са изправени пред по-висока бедност

Той уточни още, че Министерството на европейските инвестиции и проекти ще обяви през юни обществена поръчка за изготвяне на пътна карта за периода 2028–2034 г., като подчерта нуждата министерствата да разполагат с ясни стратегически рамки: „Трябва да знаем за какво харчим парите и защо. Този път Министерството на труда реагира и се привежда в съответствие с европейската инициатива.“

Пъслару допълни, че проектът е насочен към повишаване на административния капацитет на институциите, не само в Министерството на труда и неговите структури, но и във всички органи, ангажирани с политиките за борба с бедността и социалното приобщаване.

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

