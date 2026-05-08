Наша съседка е първата страна от ЕС, която изготвя план за борба с бедността

Страната предприема конкретни стъпки за изготвяне на национална стратегия за ограничаване на бедността и засилване на социалното включване

Румъния започна разработването на национална стратегия за борба с бедността и социално приобщаване, като стана първата държава членка на ЕС, която официално откликва на европейския призив за подобна рамка, заяви изпълняващият длъжността министър на труда Драгош Пъслару на вчерашна пресконференция. Инициативата идва в контекст, в който почти един на всеки пет румънци живее на прага на бедността, предаде БТА, позовавайки се на румънската агенция Аджерпрес.

По думите на Пъслару Румъния е първата страна от ЕС, която предприема конкретни стъпки за изготвяне на национална стратегия за ограничаване на бедността и засилване на социалното включване.

„Вчера с министерска заповед стартирахме работата по стратегията на Румъния за борба с бедността, а също така представих проект за получаване на около 3 милиона евро финансиране по Програмата за техническа помощ 2021–2027 г. за целия процес на разработването ѝ“, посочи Пъслару.

Той уточни още, че Министерството на европейските инвестиции и проекти ще обяви през юни обществена поръчка за изготвяне на пътна карта за периода 2028–2034 г., като подчерта нуждата министерствата да разполагат с ясни стратегически рамки: „Трябва да знаем за какво харчим парите и защо. Този път Министерството на труда реагира и се привежда в съответствие с европейската инициатива.“

Пъслару допълни, че проектът е насочен към повишаване на административния капацитет на институциите, не само в Министерството на труда и неговите структури, но и във всички органи, ангажирани с политиките за борба с бедността и социалното приобщаване.