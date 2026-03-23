Споразумението между ЕС и Меркосур ще се прилага временно от 1 май

Временното прилагане ще позволи незабавно премахване на част от митата

Търговското споразумение за свободна търговия между ЕС и държавите от латиноамериканския блок Меркосур ще се прилага временно от 1 май. Това обяви днес Европейската комисия, въпреки протестите на Франция и селскостопанския сектор.

„Временното прилагане ще позволи незабавно премахване на част от митата", подчерта ЕК. През януари Европейският парламент реши да поиска правна оценка от Съда на Европейския съюз относно оспорваното споразумение за свободна търговия между ЕС и четири държави от латиноамериканския блок, на което се противопоставиха европейски фермери и Франция, но което беше подкрепено от Германия и Испания, припомня АФП, цитирана от "24 часа". В очакване на решение на Съда на Европейския съюз, което се очаква до около година и половина, Европейската комисия избра временното прилагане на споразумението.

Споразумението ще позволи на ЕС да увеличи износа на автомобили, машини, вина и спиртни напитки към Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, като същевременно улесни вноса в ЕС на говеждо и птиче месо, захар, ориз, мед и соя от Южна Америка. Според поддръжниците на договора, той ще подпомогне възстановяването на европейската икономика на фона на засилената конкуренция от Китай и митата върху вноса в САЩ. Критиците обаче предупреждават, че той може да навреди на европейското земеделие заради по-евтин внос, който не винаги отговаря на стандартите на ЕС заради недостатъчен контрол. Споразумението ще се прилага временно за държавите от Меркосур, които са приключили процедурите по ратификация и са уведомили ЕС до края на март. „Аржентина, Бразилия и Уругвай вече направиха това. Парагвай наскоро ратифицира споразумението и се очаква скоро да изпрати уведомление", уточниха от Европейската комисия.

