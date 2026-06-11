Последствията от войната в Иран са намалили печалбата на Wizz Air с около 50 млн. евро

С колко е намаляла печалбата за една година?

Нискотарифният авиопревозвач Wizz Air отчете съществен спад на печалбата през финансовата 2025/2026 година, като само последствията от конфликта в Иран са намалили финансовия резултат с около 50 милиона евро. Въпреки това компанията е превозила рекорден брой пътници и запазва положителна нагласа за бъдещото си развитие, съобщава ДПА, цитира БТА.

Към края на март 2026 г. оперативната печалба на Wizz Air възлиза на 139,7 милиона евро, което представлява понижение от 16,6% спрямо предходната финансова година. Още по-сериозен е спадът при нетната печалба, която практически се е стопила – от 213,9 милиона евро година по-рано до едва 1,3 милиона евро.

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От компанията обясняват, че през отчетния период са били направени редица еднократни разходи. Те са свързани с поддръжката и ремонта на самолети, извеждането от експлоатация на по-стари машини, доставката на нови самолети, както и с увеличението на разходите за екипажи с 16%. Всички тези фактори са оказали натиск върху финансовите резултати на авиокомпанията.

Допълнително негативно влияние е оказала и войната в Иран. Поради спирането на полетите до Тел Авив и други дестинации в Близкия изток Wizz Air оценява преките си загуби на около 50 милиона евро. Поради продължаващата несигурност в региона и последствията от ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток, компанията засега не публикува прогноза за финансовите си резултати през текущата година.

Въпреки по-слабата печалба превозвачът отчита рекордна активност по отношение на пътническия трафик. През финансовата година, приключила в края на март, Wizz Air е обслужила 69,7 милиона пътници, което е увеличение с около 10% спрямо предходния период. Приходите от продажба на самолетни билети също са нараснали с 8,4% и са достигнали 3,16 милиарда евро.

Коефициентът на заетост на местата в самолетите е намалял леко – с 0,5 процентни пункта до 90,7%. Според компанията това до голяма степен се дължи на отражението на конфликта в Близкия изток върху въздушния транспорт. Въпреки предизвикателствата главният изпълнителен директор на Wizz Air, Йожеф Варади, подчерта, че авиокомпанията продължава да се разширява и да обслужва все по-голям брой клиенти.