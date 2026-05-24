По 4100 евро на човек: Чешкият модел за справяне с бездомността

В Европа все повече хора остават без дом

Чехия тества нов модел за подкрепа на бездомните хора в страната - предоставяне на еднократна премия, чийто размер се равнява на 4100 евро. Петр Слежак е един от онези, които са се възползвали от тази премия, пише DW. Сега той работи като охранител на частен паркинг в Прага и казва, че е удовлетворен от работата си. Само преди няколко години е нямал дом, в който да се прибере, нито работа.

Слежак живеел с майка си, но когато тя починала, той загубил общия им апартамент. Така на 40 години мъжът се оказал на улицата. “Беше ми много трудно, защото цял живот съм работил и не можех да приема, че ще съм бездомен", разказва мъжът. Животът на улицата му коствал много усилия. Най-трудно било да си набавя достатъчно храна. "Емоционално някак успяваш да се справиш малко по малко", споделя Петр.

Как функционира проектът?

Наскоро Слежак станал един от бенефициентите на новия проект на фондация New Leaf в Чехия. Той получил 100 000 чешки крони - без никакви условия.

В първоначалните етапи на проекта общо сто души получават премията. Те са разделени на няколко групи. Първата група получава парите в брой - без условия. Втората група получава подкрепа от социални работници, а третата получава както парите, така и подкрепата от социалните работници. Целта е да се направи сравнителен анализ.

От фондация New Leaf казват, че проектът им показва, че стереотипите за бездомните хора в голяма степен са безпочвени. Мелани Заячова от факултета по социални науки Карловия университет в Прага също е част от фондацията. Според нея данните, събрани от пилотния проект, показват, че хората, които са останали без покрив над главата си, често демонстрират подобно поведение, което може да ги изведе от тази ситуация. "Проучването ни показа, че тези хора не използват парите, за да си купят някакви субстанции, а напротив - използват ги, за да си намерят дом, храна, дрехи", коментира Заячова.

В Европа все повече хора остават без дом. Изследователите от Чехия се надяват, че изводите от техния проект могат да допринесат за постигането на някаква положителна промяна в държавните политики, насочени към бездомните хора. За мнозина, които са участвали в проекта обаче, парите не успяват да решат всичките им проблеми. Най-сериозната пречка е намирането на стабилна работа и жилище.

Социалната работничка Никола Филдерова е работила с Петр Слежак, след като той става част от проекта на New Leaf. По думите ѝ той бил много активен и търсел активно работа сам. "Това в началото не беше много добре, защото попадна в сивата икономика. Един мъж му предложи работа и жилище - изкушаващи предложения за човек, който живее на улицата", разказва Филдерова. Петр казал, че няма притеснения да работи каквото и да е.

"Това промени живота ми"

Скоро обаче се оказало, че зад добрата оферта се крие експлоатация. След цял месец работа Петр не получава никакви пари. "Той продължи да ходи на работа - по десет часа на ден и то тежка физическа работа. Договор обаче така и не му е даден и той не знае какви права има или няма или дали изобщо договорът му е валиден", обяснява социалната работничка.

В крайна сметка Слежак напуска тази работа и си намира друга - като охранител. Участието му в проекта на New Leaf променя живота му - вече не е бездомен и има работа. Благодарение на усилията на фондацията той успява да си намери малък апартамент, в който живее днес. За пръв път от години мъжът казва, че има безопасно място, на което да се прибере вечер. "Толкова съм щастлив. Радвам се, че живея в този апартамент, че не съм на улицата вече, че мога да работя и да живея като нормален човек", споделя Слежак.

Проучването показва категорично, че само парите не са достатъчни, за да се постигне дългосрочна положителна промяна при хората, останали без дом. Нужна е и подкрепа от социалните работници - точно тя е ключовият фактор за траен успех.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN