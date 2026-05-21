Край на зарядните станции? Идват пътищата, които зареждат колите сами

Какво предстаавляват електрифицираните пътища?

Електромобилите могат значително да намалят вредните емисии. Но много често предизвикателства като презареждане на батерии, нуждата от кабели и дългото чакане и търсене на станции е най-голямата пречка на популяризирането им. Затова експертите представят нова идея - магистрати, които автоматично зареждат всеки един автомобил, движещ се по тях.

Какво предстаавляват електрифицираните пътища?

Концепцията включва вграждане на тясна медна намотка по средата на платното под асфалта, която след това предава безжична енергия на автомобилите чрез магнитни полета. Автомобилите също ще имат нужда от подобрение, за да се възползват от този път. Трябва да има приемник, който да бъде инсталиран в долната част.

През 2018 г. Trafikverket откри първата в света зарядна релса за електрически превозни средства по обществените пътища като пилотен проект между летище Арланда в Стокхолм и логистична зона в Розерсберг, пише Euronews.

Кои европейски държави са потвърдили проекти за електрифицирани пътища?

Снимка: bTV

През 2024 г. В Европа броят на потвърдените проекти за електрифицирани пътни системи достига 11, разпределени в пет държави, пише Mobility Portal.

Швеция в момента скандинавската страна има само един действащ електрифициран път . Това е EVolution Road Project Lund , разположен в град Лунд. С Elonroad AB като доставчик, този маршрут е дълъг един километър. Той работи, използвайки системата от проводими релси, при която превозното средство се зарежда от релсите чрез релса, свързана с пътя.

В Италия, Italy Arena del Futuro е във фаза на тестване, построена от компанията Aleatica. Тя се намира в Киари, в покрайнините на Бреша, и на половин час от Милано, точно до магистрала A35, с дължина от 1050 метра. Тестовете започнаха преди месеци и Stellantis обяви, че „ефективността на преноса на енергия е сравнима с тази на станциите за бързо зареждане“.

На френска територия се намира самостоятелният план за A10 ElectReon, който ще бъде построен от едноименната израелска компания. Маршрутът ще бъде дълъг два километра и ще включва система за индукционно зареждане. Ще бъде разположен югозападно от Париж.

Други страни като Обединеното кралство, Съединените щати и Индия удвояват усилията си за изграждане на ERS системи.

С планове за разширяване на още 3000 км електрически път до 2045 г., Швеция си партнира с Германия и Франция за обмен на опит чрез сътрудничество между властите и изследователска дейност в областта на електрическите пътища.

Германия и Швеция имат демонстрационни съоръжения по обществените пътища от няколко години, а Франция планира да закупи пилотен участък с електрически път.