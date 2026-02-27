Пилот разкрива най-„смущаващото“ нещо, което е виждал по време на полет

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Когато става въпрос за пътуване със самолет, повечето хора се надяват, че всичко ще върви по план и пътуването ще протече гладко.
Е, изглежда, че не винаги е така, тъй като пилот на American Airlines разкри, че е виждал странни неща, докато е летял със самолети.
Капитан Стив проведе сесия с въпроси и отговори в социалните мрежи и отговори на многото въпроси, които хората имат относно професията, пише Unilad.
Обръщайки се към своите последователи в TikTok на страницата си @captainsteeeve, капитанът беше попитан: „Виждали ли сте някога нещо странно или необяснимо, докато летите?“
Стив успя да предположи, че човекът с въпроса вероятно се е надявал на отговор, свързан с извънземни, но призна, че е видял НЛО (неидентифициран летящ обект), но не в „традиционния смисъл“.
Той обясни: „Ами, да, донякъде. Понякога метеорологичните образувания са малко странни.
„Знаете ли, мисля, че се опитвате да попитате „Виждали ли сте някога НЛО?“. Не в традиционния смисъл на НЛО, от време на време ще летите и нещо ще премине бързо покрай вас и обикновено е като балон, сякаш има детски парад и има хелиев балон, който минава покрай вас.“, казва пилотът.
Пилотът отбеляза, че е направил обезпокоително наблюдение преди и е лесно да се разбере защо. Той продължи: „Виждал съм дронове да минават преди.“ Това е обезпокоително. Ако искате безопасен и безпроблемен полет, вероятно не е добре да бъдете ударени от дрон."
Стив също обясни, че често е виждал „странни“ светлини, докато е летял със самолет, за които предполага, че се дължат на сателити.
Пилотът добави: „Също така, когато летите през канадските морски райони, има много от тези сателити и понякога слънцето ги осветява и всички те някак си светват. И това изглежда странно.
