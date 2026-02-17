Тази нискотарифна авиокомпания възобновява полетите между Европа и Куала Лумпур

През ноември миналата година авиокомпанията пусна и директен маршрут между Истанбул и Куала Лумпур

AirAsia X възобновява маршрута си между лондонското летище Гетуик и столицата на Малайзия, като новата услуга вече ще включва прекачване в Бахрейн. Нискотарифната авиокомпания за дълги разстояния планира да възстанови полетите между Лондон и Куала Лумпур това лято, предава Еuronews.

От 26 юни 2026 г. пътниците ще имат възможност да пътуват от Гетуик до международното летище Куала Лумпур с прекачване в Бахрейн. Времето за престой в Бахрейн ще е между 90 минути и два часа, което прави общото време за пътуване приблизително 16 часа и половина. AirAsia X обяви, че билетите, резервирани до 22 февруари, за пътувания между 26 юни и 30 ноември, започват от 85 евро в едната посока. Все пак, най-ниската цена, която успяхме да намерим за тези дати, беше 185 евро за полет от Лондон до Куала Лумпур в едната посока.

През ноември миналата година авиокомпанията пусна и директен маршрут между международното летище Сабиха Гьокчен в Истанбул и Куала Лумпур, като времето на полета е около 10 часа и половина. AirAsia X е извършвала преди директни полети от Лондон и Париж Орли до Куала Лумпур, но тези маршрути бяха спрени през 2012 г. Причините бяха високите цени на горивото, увеличените данъци и слабия пазарен интерес. През 2014 г. главният изпълнителен директор на AirAsia, Тони Фернандес, вече изразяваше желание за възобновяване на лондонската линия.

При обявяването на новия маршрут Фернандес, който сега е главен изпълнителен директор на Capital A, компанията-майка на AirAsia, определи Бахрейн като „стратегически център“ за европейските маршрути на авиокомпанията. Той подчерта, че това е ключова стъпка за следващата фаза на растеж на AirAsia X и че Бахрейн позволява по-ефективно свързване на Азия с Близкия изток и Европа. В бъдеще компанията планира да засили партньорствата си с летищата, туристическите власти и други заинтересовани страни, за да отвори нови маршрути за търсене.



В момента AirAsia X обслужва 150 дестинации, включително градове в Австралия, Китай, Индия, Япония, Южна Корея и Узбекистан, като не е обявила конкретни планове за разширяване в Европа.

