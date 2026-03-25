1 USD
1.1572 BGN
Петрол
96.51 $/барел
Bitcoin
$71,115.8
Петролът силно поевтиня в азиатската търговия

Петролът силно поевтиня в азиатската търговия

bTV Бизнес екип

Котировките на петрола сорт Брент спаднаха с 3,80%

Цените на петрола силно се понижиха днес в азиатската търговия на фона на вероятността за деескалация на конфликта в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес. 

Котировките на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, са надолу с 3,80 процента до 96,52 долара за барел към 8:30 ч. българско време, след като по-рано в търговията отстъплението достигна 5 процента. 

Американският лек суров петрол WTI поевтинява с 3,62 процента до 89,01 долара за барел

Наша съседка ограничава надценките при горивата

Цените на петрола и природния газ скочиха през последните дни заради практическото затваряне на Ормузкия проток, който е ключов за транспортирането на енергийни суровини за световния пазар

Lufthansa спира всички полети до Близкия изток до лятото

Докато Иран отрича, че се водят преговори за примирие със САЩ, а атаките в Близкия изток продължават, Пакистан предложи да бъде домакин на преговори между Вашингтон и Техеран, съобщи БТА. И докато Тръмп изрази оптимизъм за деескалация на конфликта, се твърди, че поне още 1000 американски войници ще бъдат разположени в Близкия изток през следващите дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

