Петролът силно поевтиня в азиатската търговия

Котировките на петрола сорт Брент спаднаха с 3,80%

Цените на петрола силно се понижиха днес в азиатската търговия на фона на вероятността за деескалация на конфликта в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес.

Котировките на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, са надолу с 3,80 процента до 96,52 долара за барел към 8:30 ч. българско време, след като по-рано в търговията отстъплението достигна 5 процента.

Американският лек суров петрол WTI поевтинява с 3,62 процента до 89,01 долара за барел.

Цените на петрола и природния газ скочиха през последните дни заради практическото затваряне на Ормузкия проток, който е ключов за транспортирането на енергийни суровини за световния пазар.

Докато Иран отрича, че се водят преговори за примирие със САЩ, а атаките в Близкия изток продължават, Пакистан предложи да бъде домакин на преговори между Вашингтон и Техеран, съобщи БТА. И докато Тръмп изрази оптимизъм за деескалация на конфликта, се твърди, че поне още 1000 американски войници ще бъдат разположени в Близкия изток през следващите дни.

