40% от българите не могат да си позволят 1 седмица пътуване

Товае невъзможно и за 61% от румънците

39,1% от българите не могат да си позволят да почиват цяла седмица далече от дома. Това е невъзможно и за 39,1% от унгарците, показват данни на Евростат за 2025 г. Първите места обаче са за украинците (70%), румънците (61,4%) и албанците (60%), за които седмица отпуск по дестинации в страната и чужбина е мираж.

Следват ги турците, черногорците, македонците, молдовците, гърците с дялове по около 50%. Такава ваканция не могат да си позволят средно 27% от европейците, според Евростат. Очевидно разходите и инфлацията в много страни пречат, коментират изследователите. Средностатистическият европеец без почивка обаче почти се изравнява с отказващите отдиха американци - 29%, по данни на Statista.com, цитирани от "24 часа".

28% от канадците и 26% от японците също прескачат ваканцията. Германците (22%) и французите (19%) обаче по-рядко от тях се лишават от нея. Бразилците без едноседмичен отпуск (14%) са колкото датчаните (14,1%) и финландците (14,8%). Мексиканците (13%) - колкото шведите (12,4%) и нидерландците (12,8%), китайците (8%) - колкото швейцарците (8,7%) и норвежците (9,1%).