1 USD
1.1765 BGN
Петрол
104.84 $/барел
Bitcoin
$81,282.1
40% от българите не могат да си позволят 1 седмица пътуване

bTV Бизнес екип

Товае невъзможно и за 61% от румънците

39,1% от българите не могат да си позволят да почиват цяла седмица далече от дома. Това е невъзможно и за 39,1% от унгарците, показват данни на Евростат за 2025 г. Първите места обаче са за украинците (70%), румънците (61,4%) и албанците (60%), за които седмица отпуск по дестинации в страната и чужбина е мираж.

Германците работят 5 минути за литър бензин - колко работи българинът за същото?

Следват ги турците, черногорците, македонците, молдовците, гърците с дялове по около 50%. Такава ваканция не могат да си позволят средно 27% от европейците, според Евростат. Очевидно разходите и инфлацията в много страни пречат, коментират изследователите. Средностатистическият европеец без почивка обаче почти се изравнява с отказващите отдиха американци - 29%, по данни на Statista.com, цитирани от "24 часа".

28% от канадците и 26% от японците също прескачат ваканцията. Германците (22%) и французите (19%) обаче по-рядко от тях се лишават от нея. Бразилците без едноседмичен отпуск (14%) са колкото датчаните (14,1%) и финландците (14,8%). Мексиканците (13%) - колкото шведите (12,4%) и нидерландците (12,8%), китайците (8%) - колкото швейцарците (8,7%) и норвежците (9,1%).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra
Български стартъп променя онлайн пазаруването
Кои са рекордите на Карлос Насар?

