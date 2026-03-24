Наша съседка ограничава надценките при горивата

Иран е спрял доставките на газ към Турция
Няма яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ
Румънското правителство обяви мерки срещу поскъпването на горивата, но не предвижда намаляване на акциза — един от основните фиксирани компоненти в крайната цена на бензиностанциите. Вместо това властите залагат на други инструменти за овладяване на ценовия натиск, предава БГНЕС.
Кабинетът подготвя извънредна наредба за обявяване на кризисна ситуация на пазара на суров петрол и петролни продукти за срок от шест месеца. Това ще позволи ограничаване на търговските надценки при бензина и дизела, както и на износа на горива, съобщават местни медии. Мярката засяга единствено печалбите на бензиностанциите, като надценката по цялата верига — от суровини до крайни продукти — ще бъде ограничена до 50% от средното ниво за 2025 г.
Плановете на правителството не включват промени в акциза. Финансовият министър Александру Назаре заяви, че подобна стъпка не гарантира понижение на цените и подчерта, че мерките трябва да бъдат внимателно балансирани, за да се осигури ценова стабилност и контрол върху операторите, увеличили цените без връзка с кризата.
По данни на Европейската комисия към 19 февруари акцизът върху дизела в Румъния е 550 евро за 1000 литра — седмият най-висок в ЕС и значително над нивата в съседните държави. За сравнение, минималната ставка в ЕС е 330 евро, каквато се прилага в България и Португалия, докато в Унгария тя е 381 евро, а в Полша — 396 евро за 1000 литра. Разликите са съществени, като румънският акциз е с над 66% по-висок от българския, с над 44% от унгарския и с над 38% от полския.
Мерките идват на фона на рязко покачване на цените, засилено след блокирането на Ормузкия проток заради конфликта с Иран. Прекъсването на трафика по този ключов маршрут, през който преминава около 20% от световния петрол, предизвика сериозни опасения за доставките. Само 24 дни след началото на войната дизелът в някои бензиностанции вече надхвърля 10 леи за литър, като в Букурещ на 24 март цените варират от около 9,82 до над 10,20 леи в различните вериги.
Няма яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ
Освен това превозвачът няма да възобнови полетите си до Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дамам и Маскат най-рано до 25 октомври
Състоянието на кланици в Ихтиман крие риск за националната сигурност