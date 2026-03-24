Наша съседка ограничава надценките при горивата

bTV Бизнес екип

Кабинетът подготвя извънредна наредба за обявяване на кризисна ситуация на пазара на суров петрол и петролни продукти за срок от шест месеца

Румънското правителство обяви мерки срещу поскъпването на горивата, но не предвижда намаляване на акциза — един от основните фиксирани компоненти в крайната цена на бензиностанциите. Вместо това властите залагат на други инструменти за овладяване на ценовия натиск, предава БГНЕС. 

Кабинетът подготвя извънредна наредба за обявяване на кризисна ситуация на пазара на суров петрол и петролни продукти за срок от шест месеца. Това ще позволи ограничаване на търговските надценки при бензина и дизела, както и на износа на горива, съобщават местни медии. Мярката засяга единствено печалбите на бензиностанциите, като надценката по цялата верига — от суровини до крайни продукти — ще бъде ограничена до 50% от средното ниво за 2025 г.

Плановете на правителството не включват промени в акциза. Финансовият министър Александру Назаре заяви, че подобна стъпка не гарантира понижение на цените и подчерта, че мерките трябва да бъдат внимателно балансирани, за да се осигури ценова стабилност и контрол върху операторите, увеличили цените без връзка с кризата.

Цените на петрола отново преминаха над 100 долара за барел

По данни на Европейската комисия към 19 февруари акцизът върху дизела в Румъния е 550 евро за 1000 литра — седмият най-висок в ЕС и значително над нивата в съседните държави. За сравнение, минималната ставка в ЕС е 330 евро, каквато се прилага в България и Португалия, докато в Унгария тя е 381 евро, а в Полша — 396 евро за 1000 литра. Разликите са съществени, като румънският акциз е с над 66% по-висок от българския, с над 44% от унгарския и с над 38% от полския.

Мерките идват на фона на рязко покачване на цените, засилено след блокирането на Ормузкия проток заради конфликта с Иран. Прекъсването на трафика по този ключов маршрут, през който преминава около 20% от световния петрол, предизвика сериозни опасения за доставките. Само 24 дни след началото на войната дизелът в някои бензиностанции вече надхвърля 10 леи за литър, като в Букурещ на 24 март цените варират от около 9,82 до над 10,20 леи в различните вериги.

