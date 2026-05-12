САЩ пускат нови 53 млн. барела петрол от Стратегическия резерв

Администрацията на Доналд Тръмп ще предложи на енергийни компании в САЩ нови 53 милиона барела суров петрол от Стратегическия резерв.
Стъпката е част от усилията да бъдат удържани цените след началото на войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток.
Общото е предвидено 172 милиона барела да бъдат използвани като антикризисна мярка. Тези количества са американската квота в споразумение с над 30 държави от Международната агенция по енергетика.
Заедно страните заявиха готовност да пуснат в обръщение около 400 милиона барела.
Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол заяви, че войната с Иран е създала най-голямата енергийна криза в историята, но успокои, че ако прекъсванията на доставките продължат, страните-членки са готови да освободят допълнителен петрол от резервите.
Досега те са пуснали в обръщение 20% от съхранените количества, предаде БНР.
"Ройтерс" поясни, че цените на бензин в САЩ са достигнали средно 4.52 долара за галон, което е най-високото ниво от 2022 г. насам.
