Курсът на ерото и долара за 12 май 2026 г.

Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1756 долара за едно евро или с 0,24 на сто под нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1765 долара, пише БТА.