Lufthansa спира всички полети до Близкия изток до лятото

Освен това превозвачът няма да възобнови полетите си до Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дамам и Маскат най-рано до 25 октомври

Германската авиокомпания „Луфтханза“ отмени всички свои полети до Близкия изток до лятото, като някои дестинации, сред които Абу Даби и Саудитска Арабия, са отложени поне до октомври, съобщава „Файненшъл таймс“, цитира БНР. От компанията уточниха късно в понеделник, че тя и свързаните с нея авиолинии, включително Swiss, Brussels Airlines и ITA, няма да изпълняват полети до Дубай или Тел Авив поне до юни.

Освен това превозвачът няма да възобнови полетите си до Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дамам и Маскат най-рано до 25 октомври, когато влиза в сила зимното разписание. Същевременно рестартирането на товарните полети до Тел Авив се отлага поне до май.

Финансовото издание отбелязва, че авиокомпаниите често ограничават маршрутите си до Персийския залив през най-горещите летни месеци. Междувременно миналата седмица British Airways също обяви, че няма да поднови полетите си до Дубай поне до юни, след като вече беше отложила връщането на линиите до Абу Даби до октомври.

