Петролът продължава да поскъпва и днес - ето с колко

Допълнителен натиск върху пазара оказват и продължаващите украински атаки срещу руската петролна инфраструктура

Цените на петрола се повишават за трети пореден ден на търговия, след като нова размяна на удари между САЩ и Иран поставя под въпрос възможността за сключване на мирно споразумение, което да отвори отново ключовия Ормузки проток. Настоящото напрежение в Близкия изток подкрепя геополитическата рискова премия на петролните пазари, предава БНР.

Към 12:30 часа българско време фючърсите на петрола Брент нарастват с 2,6% до 98,46 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI поскъпва с 2,82% до 96,40 долара за барел. От началото на седмицата цените на суровината вече се повишават с около 7%.

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Според Централното командване на САЩ, Иран е изстрелял балистични ракети към съседни държави, докато американските сили са отговорили с удари по остров Кешм, приписвайки атаките на Техеран. Въпреки ескалацията, президентът Доналд Тръмп подчерта, че преговорите с Иран трябва да продължат, отхвърляйки съобщенията на иранските държавни медии, че преговорите с Вашингтон са прекратени заради действията на израелската армия в Ливан.

Неяснотата около потенциалното удължаване на сегашното прекратяване на огъня и бъдещето на преминаването през Ормузкия проток отново повишава цените на петрола. Миналия месец те спаднаха поради оптимизма за сключване на сделка, но сега забавянето поражда опасения, че светът ще трябва да използва допълнителни запаси от суров петрол, докато износът от Персийския залив през жизненоважната морска точка не се възобнови напълно.

Допълнителен натиск върху пазара оказват и продължаващите украински атаки срещу руската петролна инфраструктура. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи чрез платформата „X“, че силите на Киев са ударили петролен терминал в Петербург, както и военни обекти в руската военноморска база Кронщат.

Освен това, Американският петролен институт (API) обяви, че складовите запаси от суров петрол в САЩ са намалели с 6,8 млн. барела през последната седмица. Това би било шестото поредно намаление, ако бъде потвърдено от официалните данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), които ще бъдат публикувани по-късно в сряда.