Петролът поскъпна с над 5% заради новото изостряне на напрежението между САЩ и Иран

Цената на сорта Брент се повиши с 4,92% до 95,60 долара за барел

Цените на петрола скочиха, подкрепени от подновеното напрежение между Съединените щати и Иран, след като двете страни демонстрираха разногласия относно условията за споразумение за прекратяване на войната, а през уикенда си размениха удари.

Около 16:30 ч. българско време цената на сорта Брент от Северно море с доставка през август, който от днес е новият референтен договор, се повиши с 4,92% до 95,60 долара за барел, след като за кратко премина границата от 5% ръст.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate с доставка през юли поскъпна с 5,94% до 92,55 долара за барел, предаде БГНЕС.