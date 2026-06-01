Сърбия удължи забраната за износ на петрол и петролни продукти до 2 юли

На 9 март правителството на Сърбия прие решение за забрана на износа на петрол и всички петролни продукти за двигатели

На днешното извънредно заседание сръбското правителство прие изменено решение за временна забрана на износа на петрол и петролни продукти, с което действието на мярката се удължава до 2 юли 2026 г., предаде БГНЕС.

„Това решение е взето с оглед на факта, че глобалните процеси продължават да оказват значително влияние върху доставките на петрол и петролни продукти, както и върху ограниченото предлагане“, се посочва в правителственото съобщение.

На 9 март правителството на Сърбия прие на извънредно заседание решение за забрана на износа на петрол и всички петролни продукти за двигатели, което първоначално беше в сила до 19 март, припомни БГНЕС. Впоследствие мярката беше многократно удължавана с цел защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко покачване на цените, породени от глобалните сътресения на световните пазари.