Петролът продължава да поскъпва

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на опасенията от ескалация на напрежението между САЩ и Иран, което може да доведе до смущения в доставките при евентуални атаки срещу Техеран или корабоплаването в региона, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 27 цента, или 0,39 на сто до 69,67 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол се повишиха с 29 цента или 0,45 на сто до 64,92 долара за барел.

И двата бенчмарка приключиха вчерашната търговията с ръст. Цената на Брент нарасна с 0,87 на сто, а на американския сорт – с над 1,05 на сто, след като притесненията на инвеститорите около отношенията между Вашингтон и Техеран засенчиха данните за увеличение на запасите от суров петрол в САЩ.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че не е постигнато „окончателно“ споразумение за бъдещите действия спрямо Иран, но подчерта, че преговорите с Техеран ще продължат, съобщи БТА. Още във вторник Тръмп посочи, че обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток, ако не бъде постигната сделка с Иран, докато Вашингтон и Техеран се подготвят за подновяване на разговорите. Миналата седмица американски и ирански дипломати проведоха непреки преговори в Оман, като датата и мястото на следващия кръг все още не са обявени.

Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор устойчив пробив над нивата от 65–66 долара за барел при американския лек суров петрол би изисквал допълнителна ескалация в Близкия изток, докато деескалация може бързо да доведе до разпродажби и връщане на цените към диапазона 60–61 долара.

Междувременно данни на министерството на труда на САЩ показаха, че растежът на заетостта неочаквано се е ускорил през януари, а равнището на безработицата е спаднало до 4,3 на сто, което сигнализира за стабилност на икономиката. „Устойчивата икономика на САЩ подкрепя и очакванията за търсенето на петрол“, коментира Миню Гао, главен изследовател в областта на енергетиката и химикалите в "Чайна Фючърс" (China Futures).

В същото време значително увеличение на запасите от суров петрол в САЩ ограничи поскъпването. По данни на Управлението за енергийна информация (EIA) запасите са нараснали с 8,5 милиона барела до 428,8 милиона барела през миналата седмица, което значително надхвърля очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за ръст от 793 000 барела.

