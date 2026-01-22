Петрол срещу редкоземни елементи: Кой ще оформи бъдещето на световната икономика?

Различен вид ресурс излиза на преден план

Петролът оформи миналия век, но редкоземните елементи може да оформят следващия. С електрификацията на икономиките и разширяването на изкуствения интелект, контролът върху критичните материали се превръща в нов източник на глобална сила. През по-голямата част от миналия век петролът е бил гръбнакът на световната икономика.

Той е захранвал фабриките, транспорта и търговията и е помагал да се определи кои страни са забогатели и кои са останали зависими. Контролът върху потоците от суров петрол често се е превръщал в лост за влияние върху инфлацията, промишленото производство и, в критични моменти, върху изхода от войните.

Това влияние не е изчезнало. Цените на петрола все още имат силата да разклатят икономиките. Внезапният скок може бързо да доведе до инфлация, да усложни решенията на централните банки и да окаже натиск върху публичните финанси. За правителствата енергийната сигурност остава повтарящ се проблем, особено когато геополитическото напрежение се покачва.

И все пак основите на глобалната сила се променят. С електрификацията на икономиките и разпространението на цифровите технологии във всеки производствен слой, различен вид ресурс излиза на преден план.

„Близкият изток има петрол. Китай има редкоземни метали“, каза китайският държавник Дън Сяопин през 80-те години на миналия век, във време, когато петролът определяше световната сила. Десетилетия по-късно, забележката изглежда поразително визионерска, съобщава Euronews.

От черно злато до стратегически метали

Ролята на петрола в световната икономика далеч не е приключила. Световното потребление все още е над 100 милиона барела на ден и повечето прогнози сочат, че търсенето ще остане стабилно и през 30-те години на миналия век, дори когато енергийният преход напредва неравномерно.

Пазарите на петрол са изградени за мащаб и гъвкавост. Суровият петрол може да се превозва през океаните, да се съхранява в стратегически резерви и да се търгува чрез дълбоки, ликвидни бенчмаркове. Когато доставките са нарушени, системата обикновено може да се адаптира, понякога болезнено, но често бързо.

Редкоземните елементи заемат коренно различна позиция. Те не се изгарят за енергия, нито се търгуват в огромни дневни обеми. Вместо това, те са вградени дълбоко в технологиите, които са в основата на електрификацията, автоматизацията и цифровата инфраструктура.

Постоянните магнити, изработени от редкоземни елементи, са критични компоненти в двигателите на електрически превозни средства, вятърните турбини, роботиката, аерокосмическите системи и модерното военно оборудване. Те са все по-важни и за центровете за данни и инфраструктурата, свързана с изкуствения интелект.

Снимка: istockphoto

На конференцията на Bank of America за мини, магнити и двигатели от редкоземни елементи (REMM&M) през октомври 2025 г. в Торонто, анализаторът на стоки от Bank of America Лоусън Уиндър изложи нововъзникващите залози.

Данните, цитирани от Bank of America, показват, че търсенето на неодимови магнити в световен мащаб, един от най-полезните видове редкоземни елементи, може да нарасне с приблизително 9% годишен темп до 2035 г. Очаква се пътническите електрически превозни средства да доведат до растеж от около 11% годишно. Търсенето на роботика може да нарасне с близо 29%.

В САЩ цифрите са още по-големи. Прогнозира се търсенето на магнити да се увеличи пет пъти до 2035 г., което е приблизително 18% годишен темп на растеж. Търсенето в Европа може да нарасне около 2,5 пъти за същия период.

За сравнение, очаква се глобалният растеж на търсенето на петрол да се забави до доста под 1% годишно през същия хоризонт.

Търсенето е доста по-бързо от предлагането

Докато търсенето на редкоземни елементи нараства, Европа на практика няма местни съоръжения за добив или преработка на редкоземни елементи. Bank of America очаква трайно недостиг на предлагане в региона, като дефицитите ще се увеличават с нарастването на търсенето от вече висока база.

Китай представлява приблизително 90% от производството на редкоземни оксиди в неодим и празеодим, почти цялото производство на тежки редкоземни оксиди в диспрозий и тербий, както и около 89% от производството на редкоземни магнити като цяло.

